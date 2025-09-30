Os riscos no esporte e nos negócios são debatidos na Semana Caldeira

"Coragem, risco e decisão" foi o tema da palestra que abriu a tarde desta terça-feira (30) na 4ª edição da Semana Caldeira, evento que se estende até sexta-feira (3/10). O debate - que reuniu o piloto de stock car Átila Abreu, o CEO da Vulcabrás Pedro Bartelle e o diretor-executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério - trouxe insights sobre como enfrentar a pressão no esporte e nos negócios.

Para Bartelle, os riscos do negócio são tomados o tempo inteiro: "Precisamos nos adaptar e corrigir. Sempre iremos errar, mas precisamos acertar mais do que errar. Trago muito dos meus ensinamentos do automobilismo para minha empresa”.

Na comparação com o esporte, Abreu acrescenta que os pilotos estão a todo tempo convivendo com o risco. "Mas acho que não correr risco é a pior decisão, porque assim, ficamos em uma vala comum. Você não se destaca nem fracassa. Mas sempre falo que não podemos correr riscos sem nos preparar”, completa.

Outro ponto destacado durante a palestra foi a reestruturação da Vulcabrás. Bartelle compartilhou que sua empresa chegou a dever mais de R$ 1 bilhão em 2011. Diante da crise, a Vulcabrás precisou se reestruturar. O CEO, então, afirma que "frieza" e os outros ensinamentos adquiridos durante seus tempos de automobilismo foram utilizados para lidar com a pressão de um momento como aquele.

“Tivemos que fazer toda uma reestruturação e pensar muito fora da casa. Então, todos esses ensinamentos, essa frieza que o automobilismo traz eu levo para a empresa”, destacou Bartelle.

Abreu também falou sobre a sua nova equipe de Stock Car, a Scuderia Bandeirantes. Segundo ele, a ideia da criação surgiu da constatação de que ele não teria a oportunidade de correr na equipe que historicamente domina o campeonato de Stock Car. "Se eu não consigo andar nessa equipe, porque não montar a minha equipe? Aí pelo menos eu posso tentar fazer as coisas da maneira que eu gostaria”, pensou Abreu.

Segundo ele, o objetivo final da Scuderia é ir além da competitividade e ser reconhecida como parte de um ecossistema muito maior, que inclua a criação de um hub de inovação, trabalho com a comunidade e estágios para levar jovens do kart ao sonho de serem pilotos.

“Montei a Scuderia com intuito de chegar onde nenhuma equipe do Brasil chegou. Queria que ela fosse reconhecida, não por ser uma equipe competitiva, de bons resultados, que vença campeonatos... mas que ela faça parte de um ecossistema bem maior", enfatizou.