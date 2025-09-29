WhatsApp firma-se como plataforma de negócios, afirma executivo da empresa na Semana Caldeira

Com mais de 200 palestrantes e cerca de 10 mil inscritos, a Semana Caldeira 2025 começou nesta segunda-feira (29). Na abertura dos paineis da tarde, Guilherme Horn, diretor de mercados estratégicos do WhatsApp, abordou o tema “Como o WhatsApp está transformando o jeito de fazer negócios”. Durante a sua fala, o executivo discutiu a evolução da plataforma de mensagens para um canal de negócios essencial, impulsionada pelo comportamento do consumidor e pela pandemia.

Ele destacou também o aumento de startups nativas do WhatsApp no Brasil, que é um polo de inovação para a Meta. Nesse sentido, Horn explicou como a plataforma facilita a aquisição de clientes e a validação de ideias para investidores e empreendedores.

Ele também enfatizou que o WhatsApp deixou de ser apenas um aplicativo de mensagens para se tornar uma plataforma que permite às empresas entregar mais valor na comunicação com seus consumidores e usuários. Segundo ele, esse processo aconteceu de forma orgânica, impulsionado pela pandemia.

“Essa história é interessante porque ela aconteceu naturalmente, não foi algo planejado. Aconteceu principalmente na pandemia, quando as empresas estavam fechadas, não tinham aplicativo, nem site, nem perfil nas redes. O WhatsApp passou a ser a única forma de comunicação e relacionamento com os clientes. Isso aconteceu de forma totalmente natural e orgânica, e o WhatsApp acabou se tornando uma ponte do mundo digital”, explicou.

Essa mudança, segundo o painelista, caiu no gosto dos consumidores, que passaram a cobrar das empresas uma presença forte no WhatsApp. Assim, ele estabelece um paralelo histórico, lembrando que no início dos anos 2000 as pessoas buscavam o 0800 ou o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) para confiar em um site. Hoje, no entanto, ele argumenta que as pessoas buscam um "selinho do WhatsApp" como forma de credibilidade.

“Não existe nenhuma transformação tão poderosa quanto aquela que vem do consumidor. É o que acontece hoje. As empresas acabam sendo obrigadas a ter uma presença no WhatsApp, porque este virou um centro de confiança”, argumentou.

Por fim, Horn anunciou um novo hub focado em startups de Inteligência Artificial (AI) que têm o WhatsApp como principal plataforma de interface. A iniciativa nasceu da observação do próprio WhatsApp de que já existiam muitas startups nativas de IA no Brasil fazendo uso intenso da plataforma. Após consultar empreendedores sobre suas necessidades, o hub foi lançado com 100 startups selecionadas.