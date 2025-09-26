Semana Caldeira inicia segunda com nomes de peso

A quarta edição da Semana Caldeira, evento que vem se consolidando como uma das principais plataformas gratuitas de inovação e negócios da América Latina.

Com mais de 200 palestrantes, 250 horas de conteúdo e 500 empresas envolvidas, a quarta edição da Semana Caldeira inicia nesta segunda-feira (29) e espera reunir mais de 15 mil pessoas ao longo dos cinco dias.

Entre os palestrantes, nomes como Guilherme Benchimol (presidente da XP Investimentos), Francisco Bosco (filósofo e escritor), Tati Bernardi (roteirista e escritora best-seller), Guilherme Horn (Head of WhatsApp for Strategic Markets), Paul Fain (The Work Shift), Ana Almanzar (vice-prefeita de Iniciativas Estratégicas da Cidade de Nova York) e Brad Feld (founder Foundry).

Com palcos simultâneos espalhados por diferentes espaços da sede do Instituto Caldeira, a edição deste ano destaca a inteligência artificial como eixo transversal da programação.

Executivos e especialistas convidados vão debater como organizações de diferentes setores estão incorporando IA em suas estratégias e quais os dilemas éticos e operacionais associados ao uso dessa tecnologia.

“A inovação não é opcional. Nosso papel é reunir quem está construindo soluções com impacto real e gerar pontes entre setores, gerações e territórios”, afirma Pedro Valério, diretor executivo do Instituto Caldeira.