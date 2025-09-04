Tecnologia no campo ainda enfrenta resistência cultural, avalia investidor

O agronegócio brasileiro ainda enfrenta resistência cultural para adotar novas tecnologias, avaliou o investidor Guilherme Cudiess, que esteve nesta quinta-feira (4) no estande do Jornal do Comércio na Expointer, em Esteio. Segundo ele, embora haja capital e soluções disponíveis, a transformação digital no campo caminha mais devagar do que o previsto.

Cudiess explicou que a Ventiur, gestora de investimentos em startups que representa, acumula 12 anos de atuação e já investiu em 104 empresas, sendo 23 delas ligadas diretamente ao setor agro. A proposta é aproximar empreendedores que desenvolvem soluções inovadoras de investidores interessados em aplicar recursos e obter retorno com esse mercado. “Hoje temos mais de 500 investidores ativos e um grupo específico, o AgTech, formado por 83 executivos do agro que destinam recursos para startups do setor”, afirmou.

Apesar do potencial, o investidor ressaltou que ainda há barreiras culturais no campo. “Muitos produtores mantêm práticas porque sempre fizeram assim e resistem à mudança. Mas as novas gerações, filhos de produtores, estão trazendo mais abertura para o uso da tecnologia”, observou.

O cenário climático também influencia diretamente os investimentos, tornando-se um fator de incerteza. Cudiess destacou que fenômenos como El Niño e La Niña afetam a produção de diferentes regiões e, sem previsibilidade, os produtores ficam inseguros em investir. “O clima é o principal fator para definir se o agronegócio vai bem ou não. Isso impacta diretamente as decisões”, explicou. Além disso, pautas como pegada de carbono e ESG vêm ganhando cada vez mais atenção no setor.

Entre os cases de sucesso apoiados pela Ventiur, o investidor citou a SoluSolo, especializada em insumos de microbiologia que recuperam a saúde do solo e cresce 120% ao ano; a Creditares, voltada para crédito rural; e a Digifarms, que aplica inteligência artificial na produção agrícola. “São exemplos de como a tecnologia pode transformar a produção e gerar resultados sustentáveis”, destacou.

Com sede em São Leopoldo e presença em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Recife e Macapá, a Ventiur concentra 95% de seus investidores e startups no Brasil, embora também mantenha operações fora do país. Os interessados podem obter mais informações pelo site ventiur.net.