Presidente do Banrisul diz que "Lula pegou questão do endividamento para si"

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, abordou a questão do endividamento dos produtores gaúchos no tradicional almoço do banco com a imprensa na Expointer. Durante o evento desta quinta-feira (4), ele ressaltou que lhe passaram informações de que o governo federal, finalmente, estaria planejando novos anúncios para fazer durante a feira.

LEIA TAMBÉM: Produtores rurais farão protesto no Desfile dos Campeões na Expointer

“Me passaram agora que o presidente Lula chamou para si hoje a questão do endividamento do Rio Grande Sul. Então, parece que vamos ter alguma solução um pouco mais adequada”, disse ele.

lideranças têm cobrado a presença de ministros do primeiro escalão no Parque de Exposições Assis Brasil para tratar do tema São muito aguardadas novidades sobre o tema na mostra agropecuária em Esteio. O governador, Eduardo Leite, o vice, Gabriel Souza, e diversas

Nesta manhã, o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, esteve no parque, mas frustrou os agricultores. Esperado em um fórum da Farsul e na abertura do Pavilhão da Agricultura Familiar, ele apenas deu uma entrevista à Rádio Gaúcha e voltou para Brasília.

Lemos também comentou, no almoço, que acredita num ciclo positivo para o Rio Grande do Sul. “Não vai acontecer de novo a tempestade perfeita, de três secas, uma enchente e queda nas commodities. Então, é preciso arrumar a casa para que a gente aproveite esse ciclo. Isso é o que eu tenho insistido com os nossos produtores, com todo mundo. Não precisa sair enlouquecido e fazer investimento agora”, sugeriu.

E destacou as ações do Banrisul para mitigar os problemas. “Os nossos produtores precisam reorganizar suas vidas. O banco está proporcionando, graças ao apoio do governo do Estado, acordos com a nossa empresa por três anos, para que os produtores possam voltar ao campo com mais tranquilidade”, lembrou.