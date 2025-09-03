Porto Alegre,

Publicada em 03 de Setembro de 2025 às 17:19

Empresários e lideranças discutem desafios do agro em almoço na Casa do JC

José Ramos Rocha, Mércio Tumelero, Claudio Bier, Giovanni Tumelero. Nei Manica. Almoço do Bradesco na Casa JC reuniu lideranças do agronegócio gaúcho

TÂNIA MEINERZ/JC
Gabriel Margonar
O tradicional almoço promovido pelo Bradesco na Casa do Jornal do Comércio, durante a Expointer, voltou a reunir alguns dos principais executivos do setor produtivo e lideranças da economia gaúcha nesta quarta-feira, 3 de setembro.
Em um ambiente de confraternização, os convidados compartilharam impressões sobre a feira, mas também convergiram em um ponto: a urgência de avançar em soluções para o endividamento rural, tema que ganhou força nas conversas e se tornou o fio condutor dos debates políticos e empresariais no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.
Para Rodrigo Junqueira, vice-presidente da Massey Ferguson e diretor-geral da AGCO, a edição de 2025 reflete um cenário mais otimista. “Depois de um 2024 de grandes desafios, este ano se mostra como um ambiente de recomposição. Os clientes vêm à feira para conhecer tecnologia, comprar e buscar eficiência”, afirmou. Mas ele ponderou que cada produtor enfrenta uma realidade própria e que a recomposição financeira é um processo caso a caso, com alternativas que passam por consórcios e financiamentos.
Essa necessidade de crédito acessível também foi ressaltada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Estado (Simers), Claudio Bier. Para ele, embora a organização da Expointer esteja impecável e o parque de máquinas “maravilhoso”, as negociações patinam diante do "custo" do dinheiro. “Não existe negócio no Brasil que suporte juros de 15% ao ano. O agricultor precisa de financiamento em condições que possa pagar”, frisou.
Diretoria do banco se reuniu no Rio Grande do Sul devido à Expointer TÂNIA MEINERZ/JC
O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, fez coro. Reconheceu o grande público nos primeiros dias - o que rendeu a este ano o recorde de mais visitantes no primeiro fim de semana de feira -, mas destacou que o produtor está, antes de tudo, preocupado em resolver seu passivo. “A renda caiu, os preços caíram, e o alongamento das dívidas é fundamental para que o setor retome o fôlego”, avaliou, lembrando que a presença de autoridades federais pode ser decisiva para dar sinalizações concretas.
Esse mesmo movimento foi observado por Alex Ferreira, executivo do Banco John Deere. Segundo ele, a alta do endividamento rural é monitorada de perto pela empresa. “Estamos trabalhando para alongar e reestruturar dívidas, dando suporte ao agricultor neste momento difícil. É um desafio, mas seguimos otimistas”, disse.
Do lado do governo, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, foi enfático ao afirmar que a securitização é pauta em praticamente todos os encontros da feira. “Não é perdão, não é anistia. É um alongamento necessário para produtores que perderam safras devido à seca. Já foi aprovado na Câmara, está no Senado, mas falta uma sinalização clara do Governo Federal. A presença de ministros aqui seria um gesto de respeito e um avanço importante”, defendeu, criticando a ausência de ministros da União no parque.
O prefeito de Esteio, Felipe Costella, destacou a importância da feira para a cidade-sede. “Nessa semana, nós somos a capital do Estado. Ano passado a Expointer movimentou R$ 8,1 bilhões e este ano vamos ultrapassar esse número”, projetou, lembrando que o município de apenas 27 km² se transforma em vitrine nacional com a geração de mais de 30 mil empregos diretos e indiretos ligados ao evento.
Já Roberto França, diretor de Agronegócio do Bradesco, reforçou que o banco está preparado para apoiar seus clientes, mesmo diante da expectativa em torno de medidas federais. “Muitos já buscaram alternativas e estão menos dependentes da securitização. Estamos financiando custeio, máquinas, sistemas de irrigação. Apostamos que uma boa safra pode trazer recuperação e expansão”, resumiu.

