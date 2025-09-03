Leite diz que insistirá para que ministros compareçam à Expointer

O governador Eduardo Leite almoçou, nesta quarta-feira (3), em um dos empreendimentos mais peculiares e reservados da Expointer. Dentro da loja de luxo La Victoria, há um restaurante que funciona à luz de velas. Neste cenário intimista, ele reuniu secretários, falou sobre a ausência do governo federal na feira e dividiu a mesa com o presidente e CEO da Volkswagen, Ciro Possobom. A montadora é patrocinadora da feira.

“Estamos insistindo na importância do governo federal se fazer presente aqui porque há muitas demandas. Estamos muito preocupados com a dívida dos produtores gaúchos, que avançou no Congresso com uma Medida Provisória. A gente quer que seja votada no Senado e que o governo federal esteja por dentro e ouvindo”, ressaltou.

Nos momentos de crise, para Leite, é quando o governo mais tem que estar por perto. “Vou insistir bastante para que o governo se faça presente com seus ministros na cerimônia de premiação e, antes disso, no diálogo com os produtores”, reforçou.

Restaurante onde Leite almoçou tem ambientação à luz de velas TÂNIA MEINERZ/JC

Sobre os resultados da feira, Leite se mostrou satisfeito. “O primeiro fim de semana foi de público recorde. A segunda-feira também. O volume de visitantes nos dá muito boa expectativa, não só de público, mas de negócios”, afirmou Leite, após cumprimentar a diretoria nacional do Bradesco, que promoveu um almoço na Casa do Jornal do Comércio e, então, se deslocou até o restaurante do La Victoria.