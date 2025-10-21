Tecnopuc prepara instalação de unidade em Santa Rosa, no Norte do RS

Região Norte do Estado A efervescência do agronegócio natambém atraiu o maior parque tecnológico do Rio Grande do Sul para lá. Está em fase de implantação o Tecnopuc Santa Rosa, na primeira experiência de um campus da universidade fora da Capital, no município da Fronteira Noroeste.

"Não é propriamente uma expansão. Fomos procurados pela prefeitura local para desenvolvermos esse novo parque tecnológico como forma de compartilharmos o nosso conhecimento em inovação direcionado às potencialidades regionais. Nada mais adequado, porque essa é uma das regiões mais dinâmicas do Estado. É onde o Rio Grande do Sul segue crescendo. Especificamente em Santa Rosa e região, está concentrado o maior polo metalmecânico do agro no Estado. Por isso a escolha pela nossa vertical do agro no Tecnopuc. Estamos falando de muito valor agregado, tanto na indústria de máquinas quanto na de transformação e produtos agropecuários e nas cooperativas", comenta o head do Celeiro AgFood Hub do Tecnopuc, Luis Villwock.

O projeto está agora na sua Fase 3, ou seja, o início da operação em suas instalações em um terreno próximo da prefeitura e dentro do campus de Santa Rosa da Unijuí (Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul).

Também participam do polo entidades como o IFSul (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense) e a URI (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões). Segundo Villwock, todas as universidades da região foram chamadas a este consórcio de inovação.

Já foram lançados 10 projetos a serem desenvolvidos por startups e pesquisadores a partir da demanda, com o envolvimento de pelo menos 40 pessoas. Por outro lado, as instalações do AgFood Hub do Tecnopuc, em Porto Alegre, também já receberam pesquisadores de quatro municípios da região para trocas de experiências.

"Já existe um ambiente criado, com empresas grandes aproximadas e startups, neste primeiro momento, do Tecnopuc desenvolvendo projetos locais. E claro que este parque tecnológico poderá abrigar startups da região em breve. Temos um modelo de inovação aberta, com desenvolvimento de soluções em qualquer dos lugares e em sintonia", explica.

Segundo Luis Villwock, até o momento os principais desafios apresentados para a busca de soluções no Tecnopuc Santa Rosa são as necessidades de ferramentas para rastreabilidade em cadeias produtivas, de gestão e de automação de propriedades rurais. A intenção, conforme Villwock, é de que no futuro as empresas locais venham a ser as mantenedoras do polo tecnológico.