General Motors retoma atividades em Gravataí nesta segunda-feira

A General Motors de Gravataí anunciou internamente aos funcionários que estavam com os contratos suspensos temporariamente, dentro do processo de layoff, que retomará as atividades no município na próxima segunda-feira (21). A volta ao trabalho ocorre um dia depois das instalações da montadora na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) celebrar 25 anos — no Brasil, a empresa completou 100 anos em janeiro de 2025.

As informações são do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade, Valcir Ascari. “A volta dos trabalhadores é muito importante, não só para nós, mas para o comércio em geral e para as instalações de Gravataí, porque isso significa novos impostos com a venda dos carros e mais consumo para a cidade. E, para o sindicato, significa que estamos garantindo empregos. É algo fundamental”, avalia Ascari.

em diferentes períodos Desde o início do ano, a planta operou em layoff, como forma de evitar demissões em função do baixo fluxo de vendas.

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, também observa com bons olhos a retomada das atividades. Afinal, a General Motors é responsável por mais de 40% da arrecadação do município. “Não vemos só com expectativa, mas como uma necessidade da cidade (esse retorno). Se a GM vai mal, todo o município vai mal, porque é o grande motor da economia de Gravataí”, pontuou.

a GM se prepara para, em breve, iniciar a produção de um novo modelo de carro: um SUV híbrido compacto e que deverá ser lançado em 2026. A paralisação das atividades, aliás, está também relacionada com obras de adaptação e modernização da produção, parte do investimento de R$ 1,2 bilhão realizado na unidade Com 5 mil funcionários ao todo, incluindo a montadora, os sistemistas e os terceirizados,compacto e que deverá ser lançado em 2026. A paralisação das atividades, aliás, está também relacionada com obras de adaptação e modernização da produção, parte do

Zaffalon acredita que o lançamento deverá trazer um bom retorno em vendas. “Um novo veículo era esperado pelo mercado e tenho certeza que isso atrapalhou as vendas do carro (Onix, produzido pela montadora), que era líder no mercado e perdeu a liderança porque os compradores aguardavam o modelo novo. Certamente, com esse anúncio, vai retomar, porque é um carro completo e certamente vai assumir essa posição de liderança de novo”, celebra.

Para se preparar para a montagem de novos carros, a General Motors intensificará os trabalhos na indústria durante o mês de julho. Assim, os funcionários foram avisados internamente, conforme confirma Ascari, que as jornadas laborais serão ampliadas em uma hora por dia, em ambos os turnos, entre 22 e 24 de julho, assim como no dia 28 do mesmo mês. Aos sábados, a carga horária também será ampliada.