Nova paralisação da GM acontece a partir de sexta-feira

A General Motors (GM) irá liberar os trabalhadores na produção no município de Gravataí por 11 dias, entre maio e junho. A informação foi dada ao Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra), na manhã desta terça-feira (20). A iniciativa está dentro do processo de layoff, isto é, a suspensão temporária dos contratos de trabalho com o objetivo de evitar demissões.

A medida de suspensão de 700 contratos, segundo números do sindicato, foi aprovada em fevereiro, durante assembleia do Sinmgra. Pelo acordo, ficou acertada a paralisação por dois meses a partir do final de abril, seguida de uma suspensão parcial da produção entre abril e junho. Assim, a partir de sexta-feira, dia 23 de maio, a empresa suspenderá a produção por quatro dias e, em junho, próximo ao feriado, outros sete dias para os que se mantém na montadora. A GM produz no local o modelo Onix.

De acordo com o presidente do Sindicato, Valcir Ascari, já estavam sendo esperados esses novos períodos para ajuste na produção. “A previsão de retorno total das atividades, de normalidade na produção, é de 1º de julho, mas não duvido que não vá se estender novamente”, observou Ascari. Durante a assembleia, ficou definido que o período de afastamento seria de dois a cinco meses e, ainda, podendo ser prorrogado.

O chamado layoff resultará em 15 mil veículos a menos, quase 10% da produção anual. Em 2024, foram fabricadas 168 mil unidades, sendo que em anos anteriores saíram da linha de produção em Gravataí cerca de 210 mil carros.

De acordo com Ascari, não está havendo prejuízo no pagamento dos salários, que estão sendo cumpridos parte pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), parte pela GM. O sindicato também negociou a manutenção do vale-alimentação, do pagamento integral do 13º salário e da participação nos lucros.

A GM garantiu que manterá o investimento de R$ 1,2 bilhão no complexo industrial para a modernização do Onix, além de um novo modelo, previsto para 2026.