Fazenda aumenta projeção para PIB e inflação deste ano

O Ministério da Fazenda aumentou mais uma vez sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro este ano, de 2,3% para 2,4%. A estimativa para 2026 foi mantida em 2,5%. A equipe econômica também aumentou a sua projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 de 4,9% para 5,0% - acima do teto da meta, de 4,5%.



Apesar dos ajustes, as projeções da pasta para o PIB estão sensivelmente acima das medianas do relatório Focus, que indicam alta de 2,02% em 2025 e de 1,70% em 2026, conforme atualização feita ontem pelo Banco Central (BC). Já em relação ao IPCA para 2025, a mediana do Focus caiu de 5,51% para 5,50%. Embora seja a quinta baixa seguida, permanece acima da estimativa da Fazenda.



"A revisão está relacionada à maior expectativa de crescimento no primeiro trimestre e ao aumento esperado para a produção agropecuária no ano", disse a Secretaria de Política Econômica (SPE) sobre sua previsão para o PIB deste ano. "Após aceleração da atividade no primeiro trimestre na margem, o PIB tende a desacelerar, ficando próximo da estabilidade no segundo semestre", continuou.

A Fazenda espera crescimento de 1,6% para o PIB no primeiro trimestre, na margem, após previsão de 1,5% apresentada no boletim de março. "Os resultados observados estão um pouco melhores que o esperado para a indústria e serviços e levaram a um aumento marginal nessa projeção", justificou a SPE. A aceleração deve ser puxada pelo PIB agropecuário, com crescimento de 6,3%.



Apesar da expectativa de crescimento na margem no primeiro trimestre, a SPE espera que o PIB arrefeça na comparação interanual - com crescimento de 3,1% para o PIB no primeiro trimestre de 2025, ante alta de 3,6% no trimestre anterior. Essa desaceleração repercute principalmente a menor alta projetada para o PIB de serviços (2,4% no primeiro trimestre de 2025, ante 3,4% no trimestre anterior).



Já o agro deve crescer cerca de 11,0%, ante queda de 1,5% no quarto trimestre de 2024. No caso da indústria, a expansão projetada é de 2,7%, uma aceleração frente à alta de 2,5% no trimestre anterior.



Focus



De acordo com o relatório Focus, a mediana para a Selic no fim de 2025 continuou em 14,75% pela terceira semana consecutiva. Para o dólar, o Focus projeta queda no fim de 2025 pela terceira semana seguida, de R$ 5,85 para R$ 5,82.