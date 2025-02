GM fará parada para modernização de processos a partir de 17 de fevereiro

A General Motors (GM) irá realizar férias coletivas na fábrica de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no período de 17 de fevereiro a 7 de março. Além disso, haverá days off (folgas remuneradas) de 10 a 14 e no dia 17 de março. Segundo a montadora, as pausas são necessárias para a "atualização e modernização de processos em áreas de produção". No ano passado, a multinacional anunciou o investimento de R$ 1,2 bilhão para a planta gaúcha, entretanto, a parada de atualização se refere à linha de montagem já existente.Conforme o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, a parada, por ser em um período curto, não afeta a economia do município, que tem na fábrica quase 50% de sua receita. "Num primeiro momento não tem impacto, os trabalhadores continuam recebendo. Só reflete se essa parada for prolongada", disse, afirmando que a cidade já está habituada com essas pausas. Apesar da modernização, o mercado também afeta o setor, na visão do prefeito. "Influencia a taxa de juros, subida do dólar, são muitas variáveis. Estamos acompanhando, mas num primeiro momento não impacta", reforçou.O número de emplacamentos de carros Onix, principal veículo produzido pela GM, tem caído nos últimos anos. Em 2024, o valor acumulado de emplacamentos até dezembro foi de 97.503, conforme dados da Fenabrave. Em 2023, foram 102.043 e, em 2020, na pandemia, quando o Onix liderou o ranking de emplacamentos, foram 135.351. Nesse período, a GM deixou de operar o terceiro turno na fábrica da cidade.Do total de 5 mil funcionários que trabalham no complexo, até 2 mil devem entrar de férias, segundo informação do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, Valcir Ascari, incluindo as férias coletivas das sistemistas, fornecedoras da GM. De acordo com ele, o mercado também está afetando a categoria. "O setor automobilístico tem momentos que desaquece, depois melhora", ponderou.A General Motors (GM) confirmou, em julho do ano passado, o aporte de R$ 1,2 bilhão no complexo industrial da montadora em Gravataí, de um montante de R$ 7 bilhões anunciados para o Brasil. O recurso tem como foco a modernização da planta, além de aumentar a capacidade fabril e suportar a produção do novo modelo da fabricante de carros, que será lançado em 2026.Durante o anúncio, o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, afirmou que o novo modelo colocará a GM na condição de concorrer em um segmento de mercado não contemplado pela montadora atualmente.“Estimamos produzir cerca de 80 mil unidades desse produto inédito, com o qual pretendemos disputar fortemente essa fatia do mercado nacional e também exportar”, disse o colombiano Chamorro, na ocasião.Esse é o quarto ciclo de investimentos na unidade desde sua inauguração, no ano de 2000. Desde então, já foram produzidos 4,7 milhões de unidades do Celta, Prisma, Onix e Novo Onix.