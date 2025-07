Grupo de Trabalho concluirá análise da malha ferroviária Sul em julho

A finalização da ação do Grupo de Trabalho instituído para discutir melhorias e planejar obras de infraestrutura na malha ferroviária do Sul do Brasil está marcada para ocorrer em 14 de julho. Inicialmente, o término da iniciativa estava previsto para acontecer em meados de junho, porém o Ministério dos Transportes, através da Portaria Nº 451, decidiu prorrogar o prazo.

O grupo, composto por representantes do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Infra S.A., empresa pública de infraestrutura, foi instituído em novembro no ano passado para discutir melhorias e planejar obras de infraestrutura nas ferrovias gaúcha, catarinense e paranaense. O objetivo é apresentar uma proposta consensual para racionalizar e otimizar a malha ferroviária concedida à empresa Rumo, cujo contrato vigente se estende até 2027.

Particularmente no Rio Grande do Sul, a situação da infraestrutura férrea é mais grave, pois, desde as enchentes do ano passado, o Estado ficou sem conexão com as outras regiões brasileiras através desse modal. Esse cenário tem causado vários impactos em empresas locais, como a Braskem, em Triunfo, e a Be8, em Passo Fundo.

Para Rossetto, o resultado da concessão ferroviária na Região Sul foi um desastre. Por isso, o deputado defende que sejam pensados novos investimentos na estrutura. "É um desastre estratégico o Rio Grande do Sul estar isolado das outras regiões do Brasil a partir da ferrovia", enfatiza o deputado estadual, Miguel Rossetto (PT). Em abril, o parlamentar já havia promovido uma audiência pública na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa para debater o assunto.

Ele não considera uma hipótese provável a renovação do contrato de gestão da malha gaúcha com a atual concessionária. “As informações que nós temos é que é absolutamente inviável (uma renovação com a empresa Rumo)”, afirma o deputado. Ele salienta que a companhia não cumpriu suas obrigações, causando um abandono da malha férrea gaúcha.