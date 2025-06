Sulgás abre chamada pública para aquisição de gás

A Sulgás lança nesta segunda-feira (23) uma chamada pública conjunta com as empresas Compagás e Necta Gás para a contratação de fornecimento de gás a partir de janeiro de 2026. No caso da distribuidora gaúcha, a ideia é adquirir até 200 mil metros cúbicos do combustível ao dia. Já a Compagás comprará 250 mil metros cúbicos do insumo e a Necta mais 300 mil metros cúbicos diários.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nas modalidades de contratação firme e flexível, de acordo com a disponibilidade de volume. As propostas podem ser apresentadas até 23 de julho, conforme condições do edital disponível nos sites chamadapublicadogas.com.br e sulgas.com.vc As ofertas podem abranger fornecimento como gás natural, gás natural liquefeito (GNL), gás natural comprimido (GNC), biometano ou similares, nos termos das especificações da, nas modalidades de contratação firme e flexível, de acordo com a disponibilidade de volume. As propostas podem ser apresentadas até 23 de julho, conforme condições do edital disponível nos sites

As companhias da chamada pública conjunta têm em comum a Commit (resultado da parceria entre a Compass e a Mitsui) como acionista. O coordenador de suprimento de gás da Sulgás, Marcos Gonçalves, explica que se optou por fazer uma chamada em grupo, pois torna a operação mais fluida e com a possibilidade de aquisição do combustível a valores mais competitivos. “Assim conseguimos barganhar melhores preços”, reforça Gonçalves.

Conforme Gonçalves, os 200 mil metros cúbicos diários de gás é o volume necessário para equalizar a demanda apresentada para a concessionária gaúcha. O CEO da Sulgás, Marcelo Leite, reforça que a companhia vem registrando crescimento e em dezembro do ano passado atingiu o patamar de 100 mil clientes.

Além da chamada pública, a Sulgás está concluindo as obras (orçadas em torno de R$ 10 milhões) de um gasoduto de cerca de cinco quilômetros para escoar o biometano que será produzido pela empresa Bioo em sua unidade no município de Triunfo. Tanto a finalização da estrutura de transporte do combustível como o fornecimento do biometano, calcula Gonçalves, devem ocorrer até o começo de agosto. Ele informa que o complexo em Triunfo já está produzindo o biogás (produto que depois de purificado vira biometano) e se encontra no momento em uma etapa de certificação da ANP.

contratou um suprimento de 30 mil metros cúbicos Com a Bioo, a Sulgásde biometano ao dia. Gonçalves lembra que esse combustível é considerado um produto premium, de maior valor agregado. Isso se deve à sua origem renovável (oriundo de matéria-prima orgânica, como resíduos domésticos e agrícolas), ocasionando menor impacto ambiental do que o gás natural fóssil.

O representante da distribuidora aponta que o uso de biometano local tem como outra vantagem uma melhor operação logística, já que o gás natural que abastece atualmente o Rio Grande do Sul é proveniente da Bolívia e entra no Estado através do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). Esse gasoduto se encontra com quase toda sua capacidade atrelada a contratos firmados. Gonçalves detalha que hoje a capacidade técnica da estrutura é para a movimentação de aproximadamente 2,4 milhões de metros cúbicos de gás ao dia.