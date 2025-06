Sulgás usa tecnologia que reduz impactos nas obras para o biometano

O chamado método não-destrutivo é a alternativa que está sendo utilizada nas obras para a chegada do biometano na rede de gás natural em Triunfo. Com o uso de uma máquina que faz a perfuração subterrânea (perfuração horizontal direcional), os mais de 4 km de tubulações serão instalados pela Sulgás sem a necessidade de aberturas de valas. A iniciativa reduz o impacto no trânsito, além de agilizar a implantação dos dutos e evita maiores impactos e transtornos durante a construção da rede.

A tubulação vai interligar a empresa produtora (Bioo), parceira da Sulgás, à infraestrutura de distribuição, localizada no City Gate da companhia em Triunfo. Serão 30 mil m³/dia de biometano passando a ser injetados na rede ainda em 2025. O biometano é um gás 100% renovável e no caso da planta de Triunfo, será produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos oriundos da agroindústria aqui do Estado.