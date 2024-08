Sulgás dobra volume de biometano contratado da planta de Triunfo

Inicialmente tendo firmado um acordo para o fornecimento de 15 mil metros cúbicos ao dia de biometano (biogás purificado feito a partir de matéria orgânica) com a Bioo, uma sociedade entre a SebigasCótica e a eB Capital, a Sulgás posteriormente elevou para 30 mil metros cúbicos diários a previsão de abastecimento. A planta, que será a primeira fonte de fornecimento desse biocombustível para a distribuidora gaúcha, está sendo construída em Triunfo.

A solenidade de começo das obras da estrutura aconteceu há quase um ano, no dia 30 de agosto de 2023. A gerente-executiva de Estratégia da Sulgás, Thays Falcão, adianta que a entrada em operação comercial do complexo está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2025. A produção do biometano, que pode substituir o gás natural fóssil com menor impacto ambiental, será feita a partir dos resíduos da agropecuária.

Paralelamente à unidade do biocombustível, para fazer o gás chegar até a sua malha, a Sulgás irá instalar um duto com um pouco menos de cinco quilômetros de extensão. O investimento previsto nesse gasoduto é de aproximadamente R$ 10 milhões. “A gente já começou a aquisição de materiais e nisso pode ter alguma surpresa (quanto a valores finais) por conta do dólar”, ressalva Thays. O início das obras de implantação do duto é esperado para o primeiro trimestre do próximo ano. A representante da Sulgás salienta que se trata de uma iniciativa relativamente rápida, porque a parte de pessoal já está contratada.

Recentemente, a companhia também lançou uma chamada pública para recebimento de propostas de suprimento de gás natural e biometano a partir do próximo ano. A medida contempla um potencial de até 300 mil metros cúbicos ao dia em 2025 e até 500 mil metros cúbicos ao dia em 2026 e 2027. Thays detalha que já foi encerrado o período de recebimento de propostas e a empresa entrou na etapa de avaliação desses documentos. Ela calcula que até meados de setembro será possível tomar a decisão sobre a movimentação que a Sulgás adotará.

Para discutir as oportunidades do biometano no Rio Grande do Sul, no dia 29 de agosto, a Sulgás promoverá um debate no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer. Além de integrantes da própria concessionária, deverão participar do encontro representantes da empresa Bioo, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul.