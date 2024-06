Sulgás lança chamada pública para suprimento de gás natural e biometano

A Sulgás lançou nesta quinta-feira (27) chamada pública para recebimento de propostas de suprimento de gás natural e biometano (feito a partir de matéria orgânica) a partir do próximo ano. A medida contempla um potencial de até 300 mil metros cúbicos ao dia em 2025 e até 500 mil metros cúbicos ao dia em 2026 e 2027.

[email protected]. O edital e seus anexos estão disponíveis no site sulgas.com.vc Serão avaliadas propostas para recebimento do combustível via gasoduto, gás natural comprimido (GNC) ou gás natural liquefeito (GNL). As propostas deverão ser encaminhadas até 26 de julho para o e-mail. O edital e seus anexos estão disponíveis no site

Conforme nota divulgada pela companhia, a iniciativa busca as melhores condições de suprimento de gás e diversificação do portfólio, dando oportunidade a todos os agentes do mercado, nacional e internacional, de ofertar o insumo para a Sulgás. Atualmente, são supridores de combustível para a distribuidora as empresas Petrobras, Galp e Sebigás. Poderão participar da chamada pública todos os produtores, nacionais ou internacionais e todos os que sejam ou queiram atuar como agentes comercializadores no mercado brasileiro.