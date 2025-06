Com bolsa de R$ 750,00, governo lança nova etapa do programa RS Qualificação

Com o intuito de fortalecer a empregabilidade e contribuir para a retomada socioeconômica do Rio Grande do Sul, o governo do Estado, através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), anunciou o programa RS Qualificação Recomeçar. Trata-se da segunda fase do RS Qualificação, lançado em 2023, que contou com mais de 12 mil alunos qualificados em 195 municípios conveniados. A principal novidade apresentada nesta nova edição é a inserção de uma bolsa permanência, no valor de R$ 750,00, pensada para diminuir o número de evasão entre os alunos do programa.



O lançamento oficial aconteceu na manhã desta quarta-feira, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini. A solenidade contou com a presença do governador Eduardo Leite, do titular da STDP, Gilmar Sossella, da secretária adjunta da Reconstrução Gaúcha, Ângela de Oliveira, e de prefeitos de diversos municípios gaúchos.

Durante sua fala, Sossella exaltou o programa, e reforçou a importância e a diferença que, segundo ele, o RS Qualificação tem feito na vida de milhares de gaúchos. O secretário também apresentou os principais objetivos da segunda fase, destacando o compromisso da STDP em ampliar o programa com foco nas regiões afetadas pelas enchentes.



Segundo ele, o RS Qualificação Recomeçar pode estimular a economia das áreas atingidas e fortalecer a cooperação entre o governo do Estado e os municípios. Além disso, o secretário destacou a implementação da bolsa permanência. Os alunos inscritos no programa ganharão uma bolsa de R$ 750,00 por 40 horas de curso.



“A bolsa é fundamental. Nós temos 620 mil gaúchos que estão desempregados ou subempregados. Essa gente, para complementar a renda, vende bala, paçoquinha ou flores na sinaleira, e ele não pode largar isso para se qualificar. Agora ele vai poder”, afirmou o secretário.



A estimativa é de que 23 mil alunos sejam qualificados nessa nova edição do programa. Serão disponibilizados cursos nas áreas de construção civil, auxiliar de topógrafo, auxiliar de sondagem, tratorista, auxiliar de mecânica de máquinas pesadas ou pilotagem e manutenção de drone.



Leite, por sua vez, iniciou sua fala abordando acontecimentos da manhã desta quarta-feira. Em decorrência do alto volume de chuvas, diversos pontos do Rio Grande do Sul amanheceram alagados governador afirmou que todas as medidas estão sendo tomadas e garantiu, após uma conversa com a Defesa Civil, que o nível de chuva não é equivalente ao de maio de 2024 e que nova tragédia daquela magnitude não se repetirá.



"O Estado está agindo em cada uma das frentes para reconstruir e preparar o Estado para futuros eventos climáticos. Não é da noite pro dia, né? Não é rapidamente que isso acontece. Os transtornos estão acontecendo hoje, muitos deles são por conta dos desafios de sistemas de drenagem dos municípios, pensados a décadas ou a mais de um século, que estão recebendo um volume de chuva específico, pois está chovendo muito mais do que se esperava em poucos dias", ponderou