Chuva deixa mais de 150 pessoas afetadas em Encruzilhada do Sul

As fortes chuvas que atingem Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, já afetaram mais de 150 pessoas. Ao menos 30 famílias foram diretamente atingidas e outras 40 pessoas estão desalojadas. A água invadiu residências e comprometeu o sistema de abastecimento do município, já que o local onde está instalado o reservatório foi inundado, deixando a cidade temporariamente sem água.

• LEIA TAMBÉM: Nível do Rio Gravataí faz pessoas terem de sair de casa na cidade



As aulas na rede municipal foram suspensas nesta quarta-feira (18) e a perspectiva é que sejam retomadas na próxima segunda-feira (23). Segundo o prefeito Benito Paschoal a medida visa garantir a segurança da comunidade escolar em um momento em que o município enfrenta uma série de transtornos. “Estamos trabalhando ininterruptamente para garantir o bem-estar dos encruzilhadenses”, relata, conforme nota divulgada pela assessoria de imprensa.



Desde a madrugada da última terça-feira (17), o município do Vale do Rio Pardo já registrou um acumulado de mais de 250 milímetros de precipitação. Os arroios Lava Pés, Silva, Passo do Elias e da Vila Esperança transbordaram, resultando em alagamentos em vários pontos da cidade e do interior. As regiões mais atingidas incluem os bairros Rondina, Vila Esperança, Lava Pés e as proximidades dos arroios.



Pontes foram destruídas e alguns acessos à cidade estão interrompidos. Equipes da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana, Defesa Civil e Bombeiros atuam de forma ininterrupta nos locais. O trabalho inclui a desobstrução de vias e bueiros, o atendimento às famílias e o monitoramento das áreas de risco. A prefeitura também avalia a necessidade de disponibilizar o abrigo municipal. Ase a perspectiva é que sejam retomadas na próxima segunda-feira (23). Segundo o prefeito Benito Paschoal a medida visa garantir a segurança da comunidade escolar em um momento em que o município enfrenta uma série de transtornos. “Estamos trabalhando ininterruptamente para garantir o bem-estar dos encruzilhadenses”, relata, conforme nota divulgada pela assessoria de imprensa.Desde a madrugada da última terça-feira (17), o município do Vale do Rio Pardo já registrou um acumulado de mais de. Os arroios Lava Pés, Silva, Passo do Elias e da Vila Esperança transbordaram, resultando em alagamentos em vários pontos da cidade e do interior. As regiões mais atingidas incluem os bairros Rondina, Vila Esperança, Lava Pés e as proximidades dos arroios.Pontes foram destruídas e alguns acessos à cidade estão interrompidos. Equipes da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana, Defesa Civil e Bombeiros atuam de forma ininterrupta nos locais. O trabalho inclui a desobstrução de vias e bueiros, o atendimento às famílias e o monitoramento das áreas de risco. A prefeitura também avalia a necessidade de disponibilizar o abrigo municipal.