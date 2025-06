Projetos da Invest RS poderão gerar R$ 5 bilhões em investimentos

Nos primeiros seis meses de funcionamento, a Invest RS, agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, realizou um total de 482 contatos com empresas, entidades e embaixadas com oportunidades de negócios para o Estado. Um total de 32 projetos estão em gerenciamento pela carteira da agência, que, se confirmados, poderão resultar em R$ 5 bilhões em investimentos e na geração de cerca de 4.466 empregos.

Os dados fazem parte do balanço dos seis meses de atuação da Invest RS, divulgados nesta quarta-feira (18) pelo presidente Rafael Prikladnicki e pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. O evento contou ainda com Derly Fialho, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e presidente do Conselho de Administração da Invest RS.

A agência participou nesses primeiros seis meses de 13 feiras e seis missões internacionais - Japão, China, Índia, Emirados Árabe Unidos, Suécia, Nova Iorque e Washington (Estados Unidos), Estônia e Finlândia. Na próxima semana, uma missão gaúcha participa de uma feira na área de Inteligência Artificial e Deep Tech em parceria com o Instituto Caldeira, em Londres (Inglaterra). No segundo semestre de 2025, a equipe da Invest RS participará ainda de 21 feiras - sendo que 18 serão no exterior para promoção do Estado.

Durante o balanço, o presidente da Invest RS anunciou a inauguração de um escritório da agência em São Paulo - o primeiro fora do Rio Grande do Sul. A operação da estrutura começa a funcionar no dia 23 de junho. O consultor de empresas Eduardo Lorea foi indicado para o cargo de vice-presidente da Invest RS, a agência de desenvolvimento criada pelo governo do Estado para atrair investimentos para o Rio Grande do Sul. O escritório próprio da agência ficará na rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 1098, conjunto 72, em São Paulo.

Segundo Prikladnicki, 95 empresas estão com projetos em contato com a Invest RS. Além disso, a agência de desenvolvimento participou de 37 feiras, seminários de investimentos e palestras em eventos de diversos setores da economia. "O grande destaque do nosso trabalho nesses primeiros seis meses fica por conta da agenda intensa de promoção do Rio Grande do Sul em diversos setores econômicos", destaca.

Em termos de oportunidade para o Estado, o presidente da Invest RS destaca a aproximação de empresas como a Magnopus, dos Estados Unidos, e do Ministério da Economia Digital da Malásia. De acordo com o presidente da Invest RS, a empresa com sede em Los Angeles, é uma referência global na produção de tecnologias imersivas e pretende expandir a operação montando times de altíssimo nível para desenvolver produtos. "Temos o interesse que a Magnopus tenha uma operação no Brasil a partir do Rio Grande do Sul", explica. A empresa norte-americana, além de Los Angeles, tem operações em Vancouver, no Canadá, e uma Londres, na Inglaterra.

Polo disse que a estrutura da agência trabalha em sintonia para potencializar o crescimento do Estado. "O foco do trabalho da Invest RS é a atração de investimentos e abertura de novos mercados para o Rio Grande do Sul", ressalta. Segundo Polo, é fundamental que o Poder público crie estruturas com agilidade e que estejam conectadas com o plano de desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

"Tudo isso tem objetivo de trazer investimentos para o Estado", acrescenta. O secretário de Desenvolvimento Econômico destaca que é preciso preparar os municípios gaúchos com legislação e com ambientes de negócios para receber investimentos de grandes empresas, como foi o caso da CMPC e da Data Center, em Eldorado Sul.