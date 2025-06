Trensurb alaga e Porto Alegre tem 13 pontos de bloqueio total em razão da chuva

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que há 13 pontos de acúmulo de água com bloqueio total em razão da chuva na Capital no início da manhã desta quarta-feira (18). Por volta das 7h, 25 locais também tinham bloqueio parcial, e 17 cruzamentos têm semáforos fora de operação por falta de energia elétrica.

Agentes da EPTC realizavam sinalização manual nos cruzamentos da Icaraí x Chui, Borges x Viaduto Dom Pedro I, Rodrigues da Fonseca x Vicente Monteggia, Protásio X Teixeira Mendes, Princesa Isabel X Santana, Princesa Isabel X São Luís e Nilo X Veríssimo do Amaral.

Ocorreu, inclusive, alagamento no Trensurb, na via entre as estações São Pedro e Farrapos. A operação inicia com trens circulando somente entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo. A EPTC realiza o transbordo de passageiros por ônibus da Estação Farrapos até a estação Mercado e vice-versa.