Wine South America tem 6ª edição confirmada para 2026

Com participação recorde de vinícolas nacionais, cerca de 200 marcas das diferentes regiões produtoras, a 5ª edição da Wine South America (WSA) encerrou nesta quinta-feira (8), em Bento Gonçalves, com a expectativa de movimentar mais de R$ 100 milhões em negócios. O evento, que tem a sexta edição confirmada para maio de 2026, no mesmo local, na FundaParque, reuniu mais de 430 expositores do Brasil e de 20 países para apresentação de novidades em vinhos, espumantes e sucos, além de insumos e serviços para o segmento. Falta somente a definição das datas.

De acordo com a organização, a feira apresentou crescimento de 20% no número de expositores. "A cada ano, a WSA cresce em números e em público qualificado, o que comprova que o Brasil é um mercado cada vez mais promissor quando o assunto é vinho e espumante. Recebemos compradores de países estratégicos da América Latina, como México, Colômbia, Peru, Argentina, Equador, Venezuela e Chile, além dos principais mercados consumidores de vinho, como os Estados Unidos e o Reino Unido", destaca Marcos Milanez Milaneze, diretor do evento.

Os visitantes puderam degustar produtos da Serra e Campanha Gaúcha, Serra do Sudeste, Campos de Cima da Serra, Serra Catarinense, Vales da Uva Goethe, Cerrado Goiano, Vale do São Francisco, Serra da Mantiqueira e Brasília, que teve sua estreia nesta edição. Do exterior, destaque para Itália, Portugal, Chile, Argentina e Uruguai, que montaram estandes próprios. Demais nacionalidades tiveram representação por meio de importadoras.

Um dos maiores produtores e exportadores mundiais de vinhos, a Itália teve participação recorde no evento, consolidando-se como uma das protagonistas do cenário internacional desta edição da WSA. Com o apoio da ICE (Agência para a Internacionalização das Empresas Italianas), o país aumentou sua presença na feira e, somadas, as marcas italianas chegaram a 80, o que representa um aumento acima de 100% em relação à última edição.

Outro destaque foi a presença inédita do Wines of Portugal e da Região de Lisboa. Mais de 25 vinícolas portuguesas trouxeram a diversidade de terroirs com rótulos das regiões de Douro, Alentejo, Vinho Verde, Dão, Bairrada e Lisboa, dentre outras. O Wines of Portugal representou 11 produtores e reforçou o posicionamento do vinho português no panorama internacional.

"Viemos para a WSA especialmente para diversificar a distribuição de nossos produtos. Estamos bem representados no Brasil, mas queremos alcançar mais regiões. Para isso, buscamos uma feira profissional que consegue chegar em pontos que normalmente não iríamos de outra forma", destacou Daniela Costa, gerente de área do Wines of Portugal.

Ao longo dos três dias de evento, a WSA foi palco de mais de duas mil reuniões de negócios. Parte significativa das conexões comerciais foi viabilizada por meio do Projeto Comprador Nacional e Internacional, que oportunizou a vinda de 200 top buyers de todos os estados brasileiros e de 12 países. Negócios decorrentes destes encontros serão divulgados nas próximas semanas.

Além das novidades do setor vitivinícola e realização de negócios, os compradores da WSA tiveram acesso a uma série de eventos paralelos durante a feira na Arena de Conteúdo. O evento contou com palestras com dados de mercado e masterclasses com degustações conduzidas por especialistas.

Os painéis também abordaram as oportunidades do mercado de vinhos no segmento especializado. "O mercado do vinho mudou muito nos últimos cinco anos. Antigamente, tinha que fazer uma catequese para mostrar algum rótulo. Agora, as pessoas já sabem mais o que elas querem conhecer. Percebo uma evolução meteórica nos últimos tempos", compartilhou Danio Braga, presidente da Associação Brasileira de Sommelier (ABS) e curador do Empório Fasano.

A programação paralela contou ainda com o workshop "Planeje seu negócio de vinhos para o 2º semestre de 2025". A ação foi destinada especialmente a empresários do setor e teve como objetivo ajudar os participantes a criarem estratégias claras, diferenciadas e focadas em resultados concretos. O workshop foi conduzido pelo especialista Diego Bertolini, sócio proprietário do Grupo Venda Mais Vinho.