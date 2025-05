Suco de uva é destaque no estande do Consevitis-RS na Wine South America

Roberto Hunoff, de Bento Gonçalves

O suco de uva brasileiro ganha protagonismo na Wine South America (WSA) por meio de iniciativa do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS). Em seu estande, a entidade expõe os produtos de seis vinícolas: Aurora, Gallon, Garibaldi, Nova Aliança, Organovita e Santini. A feira se encerra nesta quinta-feira (8), em Bento Gonçalves.



Democratizar o consumo e destacar o suco de uva como bebida saudável para todos os públicos estão entre as justificativas do presidente do Consevitis-RS, Luciano Rebelatto, para a escolha do produto como atração principal do estande. Outro fator está no percentual de produção, consideravelmente maior do que de outras variedades. “O suco de uva responde por mais de 50% da destinação da matéria-prima da vitivinicultura brasileira, o que evidencia sua importância na cadeia produtiva e o protagonismo conquistado nos últimos anos”, destaca.

Dados do primeiro bimestre do ano apontam para uma queda de 38% nas vendas de suco na comparação com igual período de 2024. De acordo com Daniel Panizzi, presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), a principal causa da redução é a condição climática do ano passado, que provocou queda de produção nas uvas de mesa, usadas para suco. “É uma retração natural por falta de produto”, frisou Panizzi durante palestra realizada na WSA 2025. Segundo ele, os próximos meses serão de recuperação das vendas diante da maior oferta de produtos já desta safra.



O Consevitis-RS ainda realiza outras ações vislumbrando a comercialização, promoção dos vinhos, espumantes e sucos de uva brasileiros. Entre elas, o Projeto Comprador Nacional, em parceria com o Sebrae, conectando mais de 180 compradores a pequenas e médias vinícolas. Outro destaque é o Projeto Comprador Internacional, com compradores dos Estados Unidos, Irlanda, El Salvador e Reino Unido e rodadas de negócios com 22 vinícolas brasileiras.

Presente à abertura da 5ª edição da Wine South America, o governador Eduardo Leite, acompanhado do vice-governador Gabriel Souza, assinou a liberação de recurso adicional de R$ 11,3 milhões para o Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis). Com o novo aporte, o valor total destinado ao fomento da vitivinicultura gaúcha por meio do Fundovitis chega a R$ 44,3 milhões.

A quantia fortalece a parceria entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e o Consevitis, que já executa um plano de trabalho de R$ 33 milhões em ações estratégicas para o setor. A solenidade de abertura teve ainda as presenças do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e do cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, além de lideranças estaduais e regionais, e representantes da cadeia da uva e do vinho.



Portugal e Itália são destaques na feira

Dentre as representações dos 12 países presentes à Wine South America, duas têm destaque especial. Portugal participa pela primeira vez, trazendo rótulos de 11 produtores de diversas regiões. O estande é uma iniciativa da ViniPortugal, associação interprofissional do vinho, que tem como missão promover a imagem de Portugal como produtor de vinhos de excelência.



A associação trabalha para valorizar a marca "Vinhos de Portugal/Wines of Portugal" e contribuir para o crescimento sustentado do volume e do preço médio dos vinhos portugueses. Entre os fundadores da ViniPortugal estão nove associações profissionais, representando tanto o comércio quanto a produção e as regiões demarcadas de Portugal.



Após investimentos consolidados pela entidade, os vinhos portugueses ganharam mais presença e já se posicionam como terceiro maior volume vendido no Brasil. Além da exposição e degustação no estande, seis vinhos portugueses fizeram parte de uma masterclass, organizada pela Associação Brasileira de Sommeliers (ABS/RS).



Maior produtor e exportador mundial de vinhos, ocupando a quarta posição entre os países que mais vendem esses produtos para o Brasil, a Itália dobrou o tamanho do estande nesta edição. São 23 expositores, representando 56 vinícolas responsáveis pela produção de 256 rótulos de vinhos tintos e brancos e espumantes em 15 das 20 regiões italianas. Além das 23 empresas localizadas no Pavilhão Italiano, outras 24 organizaram participações autônomas, perfazendo 80 expositores do país.



Os vinhos italianos também foram degustados em três masterclasses, conduzidas pelo sommelier Gianni Tartari. A iniciativa é da Agência para a Promoção no Exterior e a Internacionalização das Empresas Italianas/Departamento para a Promoção de Intercâmbios da Embaixada da Itália, representada pela diretora geral Maria Maddalena Dal Grosso. A expectativa para este ano é vender em torno de 11,2 milhões de litros de produtos italianos no mercado brasileiro.