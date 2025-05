Inovações atraem atenções dos visitantes na WSA 2025

Roberto Hunoff, de Bento Gonçalves





Dentre as 430 marcas presentes na 5ª Wine South America (WSA), que teve início na terça-feira e segue quinta-feira (8) na Fundaparque, em Bento Gonçalves, algumas têm se destacado junto aos visitantes pela inovação. Um dos exemplos é a vinícola Foppa & Ambrosi, que apresenta o rótulo Segredo do Enólogo, em que são mantidas em sigilo as variedades escolhidas, o tipo de corte e o tempo na madeira, informações normalmente compartilhadas no rótulo com o consumidor.



O enólogo Ricardo Ambrosi explica que o objetivo é provocar os apreciadores que buscam muito mais do que um produto, mas uma experiência capaz de gerar memórias sensoriais e afetivas para o resto da vida. “Reservo-me o direito de manter esta receita em segredo, provocando o consumidor a se deter nas sensações, na experiência e no que ela incita”, comentou. O segredo do enólogo é um blend de duas castas nobres em proporções cuidadosamente guardadas. “Vinho é um produto cultural vivo e, sendo assim, não pode ser tratado como uma garrafa de vidro cheia de líquido de uma determinada uva, por exemplo. Este é um vinho para não ser explicado, mas lembrado”, acrescenta o também enólogo Lucas Foppa.

A Cooperativa Vinícola Aurora lança o espumante Gioia Sur Lie Rosé D.O. Altos de Pinto Bandeira. Elaborado com a uva Pinot Noir, integra a linha premium da companhia e carrega o selo de Denominação de Origem (D.O) Altos de Pinto Bandeira, distinção única e exclusiva para espumantes da América Latina. “Nosso desafio é seguir expandindo com responsabilidade, respeitando as origens e inovando sempre, como fazemos com cada novo produto que chega ao mercado”, frisa Rodrigo Arpini Valeiro, diretor de marketing e vendas. Dentre outros rótulos, são apresentados produtos da Aurora Uruguai, filial da empresa localizada em Canelones.



A Miolo Wine Group tem como destaque a apresentação oficial do quinto terroir da marca: a Bodega Renacer, em Mendoza (Argentina), onde três novos rótulos da marca passam a ser elaborados. De acordo com o enólogo-chefe Adriano Miolo, o novo terroir argentino é um marco histórico para a empresa, que se consolida como a única vinícola brasileira com unidades produtivas e vinhedos próprios em cinco regiões distintas: Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS); Vale do São Francisco, em Casa Nova (BA); Campanha Meridional, em Candiota (RS); Campanha Central, em Santana do Livramento (RS); e, agora, na Bodega Renacer, em Luján de Cuyo, Mendoza.



Outro destaque é o lançamento do Miolo Íride Safra 2015, espumante com 10 anos de maturação em cave, que ostenta a Denominação de Origem Vale dos Vinhedos (DOVV). Produzido apenas em safras excepcionais, o lançamento presta uma homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, resgatando as raízes da Família Miolo com um brinde à história iniciada por Giuseppe Miolo, em 1897. Os visitantes também podem degustar o primeiro tinto da safra 2025, o Miolo Wild Gamay.



A Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) reúne oito vinícolas associadas em seu estande. Um dos destaques é a estreia do primeiro e único vinho coletivo com Denominação de Origem do Brasil, denominado 10 Lotes D.O.V.V. Merlot. “São movimentos que reforçam nosso posicionamento como Indicação Geográfica e mostram o trabalho que foi desenvolvido, muito focado em vinhos de produção limitada e de alta qualidade, retratando a diversidade que tem o Vale dos Vinhedos”, comenta o presidente André Larentis.