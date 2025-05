Organização projeta mais de R$ 100 milhões em negócios com a Wine South America

De Caxias do Sul





O setor vitivinícola estará envolvido, a partir desta terça-feira (6), com uma das mais importantes feiras de wine business da América Latina. A Wine South America (WSA) segue até quinta (8), em Bento Gonçalves, com a expectativa de geração superior a R$ 100 milhões em vendas, durante e pós feira.

Esta edição terá a presença de países inéditos. Portugal, que figura no ranking mundial dos 10 maiores exportadores de vinhos (em valor e volume de exportação), marcará presença pela primeira vez na feira. A WSA ainda atrairá marcas do Uruguai, Chile, Argentina, Espanha e França, entre outros.

Novas regiões vitivinícolas brasileiras também participarão pela primeira vez da feira. Vinícolas de, especialmente da região do Vale do São Francisco, e do centro do país, de, figuram entre os nomes confirmados.As novidades se estendem à programação do evento, com. Também ocorrerá a entrega das premiações da 10ª edição da Grande Prova Vinhos do Brasil. A competição avaliou mais de mil rótulos de 10 estados brasileiros em uma degustação às cegas.Com quatro edições realizadas no segundo semestre do ano, a feira teve a data alterada, o que deve impulsionar ainda mais as vendas para o inverno, período promissor para o comércio de vinhos. “A mudança para o primeiro semestre é estratégica porque, que são muito importantes para o setor. Um dos diferenciais da WSA é ocorrer na maior região produtora de uvas do país, o que possibilita visitas in loco nas vinícolas e negociações presenciais”, assinala Marcos Milanez Milaneze, diretor da WSA.Entre os projetos estruturantes confirmados estão o, realizado em parceria com o Sebrae-RS e o Consevitis-RS, conectando mais de 180 compradores a pequenas e médias vinícolas brasileiras, e o Projeto Comprador Internacional, promovido pelo Wines of Brazil em parceria com a ApexBrasil, que trará compradores dos Estados Unidos, Irlanda, El Salvador e Reino Unido. Outra iniciativa, criada em parceria com o Italian Trade Agency (ITA), viabilizará a presença de mais de 16 compradores de mercados estratégicos da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Venezuela.O evento é destinado ao público profissional do universo do vinho., dentre importadores, distribuidores, atacadistas e varejistas e demais atuantes no setor de todos os estados brasileiros e de 12 países. Os visitantes terão à disposição para degustação produtos de mais de 430 marcas nacionais e internacionais. As atividades ocorrem no Fundaparque, entre 12h e 19h. Mais detalhes em