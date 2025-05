Instituto Caldeira promove conferência sobre o legado das enchentes no RS

A partir de uma provocação do Instituto Caldeira, representantes da administração pública e privada reúnem-se na tarde do dia 7 de maio, na sede do hub de inovação, em Porto Alegre, para relembrar a tragédia climática que atingiu praticamente todo o Rio Grande do Sul e provocou graves consequências econômicas e sociais ao Estado.

O evento RS Mais Forte tem o objetivo de avaliar as ações implementadas após as enchentes e buscar soluções para prevenção de cheias e o desenvolvimento urbano sustentável. A expectativa da organização é receber cerca de 600 pessoas, divididas em diversas salas e com transmissões simultâneas do palco principal.

O local escolhido para a atividade é bastante simbólico, porque o prédio do Instituto Caldeira foi fortemente atingido pelas águas do Guaíba o ano passado. A inundação neste prédio passou da marca dos 2 metros de altura e levou à suspensão das atividades por cerca de cinco meses. Na avaliação do CEO do complexo de tecnologia, Pedro Valério, esse será um importante momento de analisar o ocorrido e descobrir formas de evitar novas ocorrências como aquelas.

"Com base em dados e números, entenderemos melhor a complexidade da situação e poderemos estar mais preparados para superá-las e assim criar um Estado mais resiliente e preparado. A nossa ideia é proporcionar um ambiente de discussão adequado para reunir as instituições e a sociedade em torno de um mesmo propósito", ressalta Valério.

Para isso, a agenda conta com a participação do governador Eduardo Leite do prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo. Também estão confirmadas as presenças do secretário de Estado da Reconstrução Gaúcha (Pedro Capeluppi), do Secretário Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre (Germano Bremm) e do Presidente do Dmae (Bruno Vanuzzi), além de outros convidados.

Durante o fórum, serão mostrados os resultados e os impactos positivos das ações implementadas pelas administrações Estadual e municipal; enfatizados o compromisso com a reconstrução e a busca por soluções a longo prazo; descritos os planos e projetos para prevenção de enchentes e desenvolvimento urbano sustentável até 2030; apresentadas metas e objetivos a serem alcançados; e mostrado como a sociedade pode se envolver e contribuir para a construção de um futuro mais resiliente.

concerto do maestro e pianista Álvaro Siviero, lançamento do livro "Nasce um novo Rio Grande do Sul", do fotógtafo Leonid Streliaev e exposição de fotos e exibição de documentários sobre a catástrofe de maio de 2024. Após, os participantes da Comunidade Caldeira são convidades para um happy hour noEstacionamento da Guahyba. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas Haverá, ainda, um, do fotógtafo Leonid Streliaev e. Após, os participantes da Comunidade Caldeira são convidades para um happy hour noEstacionamento da Guahyba. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas neste link.