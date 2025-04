Bento Gonçalves recebe mais uma edição da Wine South America

O setor vitivinícola se prepara para a 5ª edição da Wine South America, evento que reunirá, entre os dias 6 e 8 de maio, importadores, atacadistas, varejistas e distribuidores de vinhos do Brasil e do mundo. Novamente, a sede da WSA será a cidade de Bento Gonçalves, considerada a capital nacional do vinho. A expectativa da organização do evento é receber até 7 mil compradores, que terão a oportunidade de visitar as vinícolas da maior região produtora de vinhos do País.

Mais de 430 marcas expositoras nacionais e internacionais estarão nesta edição da Wine South America, o que representa um crescimento de 20% em relação à mostra de 2023. A edição do ano passado, que estava marcada para setembro, foi cancelada em virtude da cheia de maio.

“Esta é a edição de retomada das vinícolas da região do Vale dos Vinhedos, que foram muito impactadas pelos desastres climáticos. Neste ano, existe a certeza de que a safra de vinhos apresenta qualidade e também quantidade”, explica o diretor da Wine South America, Marcos Milanez.

Em 2025, o evento será realizado de forma inédita no primeiro semestre do ano. De acordo com Milanez, a mudança de data foi estratégica. “O mês de maio é uma época de planejamento das vendas de vinhos de inverno, ainda mais na Serra Gaúcha. É um momento oportuno para hotéis, bares, restaurantes e lojas especializadas adquirirem os vinhos para atender as demandas turísticas”, comenta.

A 5ª edição da WSA trará de volta à programação o Wine Summit, que prevê a montagem de uma arena de conteúdo para que os especialistas possam discutir as principais tendências do mercado de vinhos. Nesta parte do evento, serão apresentados os números da comercialização de vinhos nos primeiros meses do ano, com destaque para o aumento nas vendas de vinhos premium, mais caros. Além disso, com a curadoria da Associação Brasileira de Sommelier, o evento disponibilizará duas salas para a realização de masterclass com os vinhos mais procurados.

Como novidades desta edição, a WSA oferecerá workshops sobre planejamento da venda de vinho no segundo semestre do ano e também fará a entrega do certificado da Grande Prova de Vinhos 2025, ocorrida em março.

Terceiro maior exportador de vinhos para o Brasil, Portugal marcará presença pela primeira vez na Wine South America, com o espaço Wines of Portugal. Mais de dez vinícolas representarão diversas regiões produtoras portuguesas, como Alentejo e Lisboa. A Itália também estará em maior peso na edição de 2025 da WSA, muito por conta do apoio da Italian Trade Agency (ICE-ITA), a agência de internacionalização das empresas italianas. O estande coletivo italiano no evento irá dobrar de tamanho em relação à edição passada, chegando a 360m².

Também participarão pela primeira vez da WSA algumas regiões vitivinícolas brasileiras, como as Vinícolas de Pernambuco, especialmente da região do Vale do São Francisco, e do centro do País, de Brasília.

Para Milanez, o crescimento do interesse de países da Europa no mercado de vinhos sul-americano é resultado do aumento das tarifas para produtos europeus, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Os produtos europeus estão sendo sobretaxados pelos EUA, e isso faz com que as vinícolas locais voltem seus olhos para a América do Sul. É uma oportunidade para o mercado sul-americano", explica.