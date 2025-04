CIEE-RS inaugura nova sede em Porto Alegre

O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) inaugurou nesta quarta-feira (23) uma nova sede no centro de Porto Alegre. Localizada na esquina da rua Manoel Pereira com a rua Coronel Vicente, onde ficava a antiga loja Mesbla, a instalação vai ampliar as atividades do CIEE-RS e oferecer novos serviços aos usuários.



A cerimônia de inauguração contou com um tour imersivo pelas novas instalações e reuniu autoridades locais, empresários, imprensa, parceiros estratégicos da instituição e influenciadores do setor.



Segundo Lucas Baldisserotto, CEO do CIEE-RS, a nova sede vai ofertar um espaço melhor estruturado para o atendimento de jovens vinculados aos programas de estágio e aprendizagem, uma demanda existente desde 2020. Além dos serviços de ingresso de jovens e estudantes no mercado de trabalho, o espaço vai contar com estúdio de gravação, auditório, escola de culinária e a grande novidade: o Instituto de Ciência e Tecnologia Social (ICTS) com cerca de 1.600 metros quadrados, que vai abrigar um Hub de inovação para empresas residentes.



“Tudo isso nos incentivou a ter uma estrutura maior para atender os projetos que a instituição oferece hoje. Adquirimos esse espaço e começamos a fazer uma reforma”, afirmou o CEO da entidade. Porém, a obra foi interrompida pelas enchentes e ficou paralisada por 4 meses. O prédio chegou a ficar um metro e meio embaixo d'água. “Não tivemos grandes perdas porque estávamos fazendo a reforma de cima para baixo”, alegou Baldisserotto.



A novidade da sede, o ICTS, vem com uma proposta de Hub de inovação parecida com o Instituto Caldeira e o Tecnopuc, mas numa versão menor. “Ele (o Instituto) tem foco no social. Propomos que toda a inovação trabalhada pelas empresas ou startups lá, tenha, de alguma forma, um impacto nas comunidades onde estão inseridas”, afirma o CEO.



Ainda segundo Baldisserotto, o Instituto também vai oferecer o desenvolvimento de projetos de captação de recursos, crescimento de empresas e aceleração de startups, mas o objetivo principal do Hub é o impacto social múltiplo na sociedade. “Tu podes impactar economicamente, ambientalmente ou na esfera educacional”, afirma.

