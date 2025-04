CIEE-RS tem contas de 2024 aprovadas pelo Conselho Deliberativo

O ano de 2024 incitou importantes reflexões. Foi um período de grandes desafios, amadurecimento e protagonismo para o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS). Houve o enfrentamento de situações que exigiram alternativas diante de uma das maiores crises da história do nosso estado. Foi preciso dar respostas rápidas a milhares de jovens e famílias que viam em nós uma oportunidade em meio ao caos causado pelas enchentes.

Isso demonstra o quão relevante e simbólica foi, na última semana, a aprovação das contas da instituição, referentes ao período, pelo Conselho Deliberativo do CIEE-RS. O crescimento de 12%, com avanços expressivos no número de estagiários, jovens aprendizes e também na expansão das estruturas físicas em diversas regiões do RS, foi analisado e validado. Mesmo sendo algo esperado, o momento confirma que a instituição está no caminho certo — há bastante tempo. A equipe que construímos está entregando os resultados que a sociedade espera.

Não foi fácil. Mas os desafios provocam evolução. A inauguração da unidade de Gravataí, o início das obras do novo prédio em Caxias do Sul, o crescimento sólido em todo o estado, além de tantas ações que reforçam a essência do CIEE-RS, são exemplos concretos desse trabalho. São dados que sustentam estatísticas e mensurações, e que traduzem o esforço diário de uma entrega da qual não abrimos mão.

Outro destaque foi a diversificação das áreas de atuação, indo além do campo social. A presença efetiva na educação, na saúde e na inovação em diversos municípios demonstra a nova fase da instituição e sua capacidade de se reinventar — sempre com os pés no chão, sem esquecer o propósito de formar pessoas e construir futuros.

Em um 2024 marcado por perdas, aprendizados e superações, o CIEE-RS mostrou que é protagonista em tudo aquilo que se propõe a fazer. Quando muitos optaram pela cautela ou até pela estagnação, seguimos com coragem, propósito e foco em resultados. Diante desses resultados, o presidente do Conselho Deliberativo, José Carlos Hruby, agradece ao presidente da instituição, Marival Antonio Tumelero, aos conselheiros, ao Conselho Fiscal e aos colaboradores do CIEE-RS. Essa conquista é, sem dúvida, de cada um de nós.

CIEE-RS