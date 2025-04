BRDE terá programação especial no South Summit Brazil 2025

Com uma atuação cada vez mais alinhada à agenda da sustentabilidade e referência no apoio ao ecossistema de inovação, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) terá uma participação especial do South Summit Brazil 2025. Iniciativas para fortalecer a resiliência de cidades diante dos eventos climáticos extremos e mecanismos de incentivo a startups serão destaque na programação que o banco preparou para o evento, que tem o governo do Rio Grande do Sul como correalizador.



O South Summit inicia nesta quarta-feira (dia 9/04 e vai até sexta-feira (dia 11/04), nos armazéns do Cais de Porto Alegre, onde o BRDE também estará presente com estande próprio no espaço Markplace. Já no primeiro dia do encontro, o painel que abordará os modelos de financiamento e incentivo às startups terá como mediador o diretor Financeiro do banco, João Paulo Kleinünbing. O debate está marcado para 10h15min, no Palco Demo.

LEIA TAMBÉM: EPTC divulga esquema de trânsito e transporte para a Cúpula Sul do Brasil







BRDE Labs RS 2025

A quinta-feira (dia 10/04) reserva uma agenda intensa, iniciando com o lançamento da sexta edição do programa de aceleração de startups. Detalhes sobre inscrições e seleção de empresas para o BRDE Labs RS 2025 serão conhecidas durante o Conexões BRDE evento que ocorre a partir das 8h30min, com o objetivo de reunir investidores, lideranças e empreendedores.



Ainda na semana passada, o BRDE Labs RS divulgou as startups vencedoras da última edição, quando foram distribuídos R$ 230 mil em premiações. O programa é desenvolvido em parceria com a Universidade Feevale, por meio do Feevale Techpark.

Já às 14h30min, o BRDE e importantes parceiros internacionais estarão firmando um pacto em favor de ações que contribuam com a transição climática, ao impacto social e na valorização do empreendedorismo feminino. O compromisso em alinhar os projetos com este propósito aos financiamentos em toda a região Sul do país reúne o Grupo Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF). A declaração será assinada na Sala de Conferências.



Resiliência

O diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior será um dos painelistas para tratar de como transformar as cidades mais resilientes a partir de soluções baseadas na natureza. O banco é um dos parceiros da Teia de Soluções - Resiliência Climática para o Rio Grande do Sul, que irá disponibilizar até R$ 10 milhões apoio a projetos que trabalharem esse conceito.



A chamada é uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e tem conta ainda com a parceria do RegeneraRS, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e a Fundação Araucária, com apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI). O painel inicia às 16h40min, Palco RS Innovation Stage.



Fechando a programação do dia, às 17h50min, o diretor de Planejamento do banco, Leonardo Busatto, irá coordenar o painel “Cidades Inteligentes: O futuro da vida em sociedade”. O encontro ocorre no Palco Demo.

No último dia de South Summit, a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Simone Stulp, é uma das presenças no painel que irá abordar o papel da cocriação como alavanca para setores responsáveis por soluções transformadoras. Marcado para as 14 horas de sexta-feira (dia 11/04), no Palco Corner Stage, o encontro será moderado pelo gerente de Planejamento do BRDE no RS, Alexander Lietzke.

LEIA TAMBÉM: Empresas do RS são maioria entre finalistas da Competição de Startups do South Summit Brazil



O BRDE tem como ponto estratégico disponibilizar produtos e serviços que contribuam para promover o ecossistema de inovação da Região Sul. Neste sentido, o banco atua através de financiamentos, aporte de capital via Fundos de Investimento em Participações (FIP) e programas de aceleração de startups e, mais recente, como parceiro em projetos de formação profissional. Entre os principais encontros mundiais do ecossistema de inovação e empreendedorismo, o South Summit tem o BRDE como patrocinador desde a primeira edição.