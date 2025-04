Empresas do RS são maioria entre finalistas da Competição de Startups do South Summit Brazil

A final da Competição de Startups do South Summit Brazil (SSB) 2025 contará com a presença de 11 empresas do Rio Grande do Sul – o maior número entre os Estados brasileiros com representação na disputa. Logo após, estão São Paulo (8), Santa Catarina (3) e Pernambuco (3). O Brasil lidera entre os países, com 28 startups finalistas, seguido por Chile (6), Argentina (3) e México (3).

“Os números refletem a força do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul”, destaca a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp. “O objetivo do South Summit – que é promover conexões para gerar novos negócios e empreendimentos – tem se cumprido. Os três dias de evento são cruciais para essas trocas, mas os resultados vão muito além e reverberam o ano todo.”



Ao todos, 2.129 startups se inscreveram na competição, e apenas 50 foram escolhidas para estar na final. Estão divididas em cinco categorias: Melhor Equipe, Mais Escalável, Mais Disruptiva, Mais Sustentável e Winner Global. Durante o South Summit Brazil, elas divulgarão seus trabalhos por meio de pitches, que são apresentações curtas e diretas, e passarão por avaliação de uma comissão de jurados. As vencedoras serão premiadas em cerimônia no dia 11 de abril.



Correalizado pelo governo do Estado, o SSB ocorre de 9 a 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre.



Startups do RS na final da competição





• Alloy - Santa Maria

• Aluga Mais App - Passo Fundo

• Codifica - Porto Alegre

• Creatus - Porto Alegre

• Grana.ai - Porto Alegre

• Jusfy - Santa Maria

• OVYVA - Porto Alegre

• Pix Force - Porto Alegre

• Privacy Tools - Porto Alegre

• TerraMares - Rio Grande

• TideSat Global - Porto Alegre