Cais Mauá passa por últimos ajustes para receber o South Summit Brazil 2025

O Cais Mauá (av. Mauá, 1050) está passando pelos dias de ajustes finais para a quarta edição South Summit Brazil (SSB) em Porto Alegre. A edição 2025 do evento ocorre a partir desta quarta-feira (9) e segue até sexta (11), com foco na inovação e na resiliência necessárias à retomada econômica e social. A estimativa é de que 24 mil pessoas circulem pelos armazéns do Cais neste período. No palco do RS Innovation Stage estão programados mais de 50 painéis, com mais de 140 participantes.



O tema central desta edição é intitulado como Beyond Resilience (Além da Resiliência, em português) e será debatido por especialistas do mundo todo, conectado ao momento vivido pelo Rio Grande do Sul, após a tragédia climática de maio de 2024.

Na lista de um dos locais afetados pelas enchentes em Porto Alegre, o Cais Mauá passou por reparos e nos próximos dias abriga o trabalho de dezenas de pessoas envolvidas no término da montagem das estruturas do evento. O espaço do RS Innovation Stage também está em fase final de preparação, para recepcionar painelistas e participantes durante os três dias de SSB.

Cinco painéis temáticos se dividem em assuntos diversos durante o evento: Sustainability (incluindo agtechs, resiliência climática, transição energética, ESG, netzero e foodtechs); Digitalization (fintechs, segurança cibernética, inclusão digital e indústria 4.0); Ecosystem (startups, investimentos, futuro do trabalho e colaboração entre o ecossistema); Social Shift (educação, bem-estar, ética governamental e diversidade e inclusão); e The Edge (biotechs, indústria 5.0, phygital e quantum).

Com área útil de 38 mil m², o SSB 2025 será realizado em quatro armazéns do Cais Mauá e seguirá o formato da edição anterior.