EPTC divulga esquema de trânsito e transporte para o South Summit Brazil

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o serviço de trânsito e transporte para o South Summit Brazil. O evento ocorre entre esta quarta-feira (9), e sexta-feira (11), no Cais Mauá, Centro Histórico de Porto Alegre.

Cais Mauá passa por últimos ajustes para receber o South Summit Brazil 2025

Agentes da EPTC estarão no eixo de acesso ao South Summit, fazendo o monitoramento com rondas ostensivas com motocicletas na avenida Presidente Castelo Branco,. Haverá também pontos de baliza para auxiliar na mobilidade urbana na rua Carlos Chagas x avenida Júlio de Castilhos, na avenida Mauá x rua Uruguai, na avenida Mauá x avenida Sepúlveda e na avenida João Goulart, na entrada do Cais Embarcadero. Na avenida Mauá x rua da Conceição estarão posicionados dois guinchos para emergências de veículos.As faixas exclusivas de transporte coletivo nas avenidas Mauá e João Goulart serão compartilhadas com veículos particulares, a fim de dar maior fluidez ao trânsito. Pontos de táxi estarão à disposição do público junto à entrada principal do evento, via Cais Embarcadero. No local, também estarão áreas de embarque e desembarque para veículos de aplicativos.Além disso, as avenidas Mauá, rua Siqueira Campos, avenida Júlio de Castilhos e avenida Castelo Branco foram todas revitalizadas com repintura das vias, melhorando a fluidez viária na região.. Informações atualizadas sobre o trânsito são disponibilizadas via X @EPTC_POA e telefones 156/118.