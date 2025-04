South Summit 2025 se inicia, nesta quarta-feira, no Cais Mauá

O South Summit Brazil, um dos maiores eventos globais de inovação e empreendedorismo, ocorre entre os dias 9 e 11 de abril, nos armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico, em Porto Alegre. Em 2025, o tema central da programação será a resiliência para a retomada social e econômica do Estado. Ao todo, o South Summit Brazil conta com sete palcos que recebem painéis e apresentações de centenas de palestrantes, representando diferentes iniciativas, empresas e países.