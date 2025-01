Canal de Itapuã já está com calado restabelecido

Afetado pelas enchentes do ano passado, que causaram seu assoreamento devido à movimentação de sedimentos pela hidrovia gaúcha, o Canal de Itapuã acaba de recuperar o seu calado original de 5,18 metros. A dragagem da área, determinada pelo governo do Estado, iniciou no final de novembro. O local, que faz a ligação do Guaíba com a Lagoa dos Patos, é considerado um dos pontos críticos para acessar ou sair do porto da capital gaúcha ou fazer a ligação até o terminal Santa Clara, em Triunfo.

O presidente da Portos RS (companhia pública responsável por administrar o sistema hidroportuário no Rio Grande do Sul), Cristiano Klinger, comenta que as obras seguem acontecendo. Porém, segundo uma recente batimetria (medição) realizada, já há condições de navegar no Canal de Itapuã com o seu calado normal. A obra completa, que aumentará a largura da área dragada, deve ser encerrada em mais cerca de 30 dias. O investimento nessa iniciativa será de cerca de R$ 8,7 milhões para a retirada de aproximadamente 156 mil metros cúbicos de sedimentos.

Klinger espera que em pouco tempo ocorra a oficialização do novo calado por parte da Capitania dos Portos. O dirigente adianta que, em breve, também começarão as dragagens dos canais de Pedras Brancas, Leitão, Furadinho e São Gonçalo. Ele informa que o processo licitatório para a contratação da empresa que fará esse serviço está aberto e a perspectiva é que o acordo seja assinado ainda em janeiro.

Depois de firmado o contrato, a companhia vencedora terá até 30 dias para mobilizar equipamentos e pessoal e iniciar o serviço, com previsão de conclusão total das obras nos quatro canais em 150 dias.

Já a respeito dos outros canais que compõem a hidrovia gaúcha, Klinger informa que o acordo da batimetria desses locais já está vigente e terá duração de dois anos. Com a medição, será possível fazer as dragagens dessas áreas. Para realizar todas as batimetrias e dragagens necessárias na hidrovia gaúcha, o Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) destinou cerca de R$ 730 milhões.