CD na Natura em Cachoeirinha conta com tecnologia para agilizar entregas

A Natura voltou a ter um centro de distribuição (CD) na Região Metropolitana de Porto Alegre após um ano do fechamento da unidade sediada em Canoas, em virtude da enchente de maio de 2024. Agora, instalada em um condomínio logístico no Distrito Industrial de Cachoeirinha, a marca planeja agilizar entregas a partir da tecnologia avançada da Cubbo Brasil, que estreou no local e é responsável por gerir a operação.

O fechamento do CD de Canoas impôs a necessidade de que a logística da Natura fosse realizada por São Paulo, atrasando as entregas para os consultores, as lojas e os consumidores dos seus produtos. A nova estratégia é de que pelo menos 80% dos itens cheguem aos destinos finais em todo o Estado em até 48 horas. No caso de Porto Alegre e de sua Região Metropolitana, é possível que as entregas sejam efetuadas em até 24 horas, incluindo nas vendas por e-commerce.

“Infelizmente, depois do que aconteceu em Canoas, acabamos tendo que atender todo o Estado vindo de São Paulo, o que impactou muito o tempo de entrega para os consultores e clientes da região. Pensamos muito em como voltaríamos para o Estado. Conhecemos o time da Cubbo, vimos que eles tinham uma tecnologia que podia nos ajudar muito nesse projeto e, um ano depois, colocamos de pé esse CD em cinco meses e estamos de volta no Rio Grande do Sul”, celebrou o diretor de Supply Chain da Natura, Eduardo Sá Freire.

Com 10 mil metros cúbicos, o CD conta com tecnologia de Warehouse Management System (WMS), Transportation Management System (TMS) e Order Management System (OMS) integrados, agilizando os processos de picking, packing e a logística de transporte. Assim, com um aparelho tecnológico semelhante a um celular, os funcionários possuem uma rota de atividades mapeada entre o estoque e o empacotamento buscando otimizar o tempo de serviço. O sistema também solicita checagens de cada etapa a fim de evitar possíveis erros humanos.

Conforme explica Freire, a tecnologia, diferentemente de outros centros logísticos, está nos processos geridos por colaboradores e não completamente automatizados. “Temos tecnologia e muita mão de obra, gerando 200 empregos aqui na Região e isso faz com que tenhamos uma eficiência muito boa”, acrescenta. Dos atuais 200 funcionários, a expectativa é de que a operação possa ter os postos de trabalho dobrados a depender da demanda pelos produtos Natura e Avon.

CEO da Cubbo Brasil, Tiago Pavan apresentou tecnologia que integra WMS, TMS e OMS TÂNIA MEINERZ/JC

A agilidade, por outro lado, também contribui para as metas da Natura para 2050. Até lá, a empresa busca se tornar 100% regenerativa, com foco na sua visão de promover impacto positivo para as comunidades e para a natureza. Assim, a logística implementada no local busca reduzir as emissões de carbono na atmosfera.

Em operação desde 27 de maio, o CD atende às 58 lojas instaladas no Estado, os cerca de 80 mil consultores e os clientes de plataformas de e-commerce. A inauguração oficial, entretanto, foi realizada nesta quarta-feira (16) durante uma visita guiada pelo CEO da Cubbo Brasil, Tiago Pavan, que contou com a presença de representantes do governo do Estado e do prefeito de Cachoeirinha, Cristian Wasem Rosa (MDB).