Investimento de R$ 17 milhões terá grande impacto na redução da emissão de gases do efeito estufa

De Caxias do Sul

Alinhada aos compromissos do programa Ambição ESG, tornado público em 2021 pela Randoncorp, a controlada Frasle Mobility investiu R$ 17 milhões na montagem de uma caldeira verde no parque fabril localizado em Caxias do Sul. A iniciativa será determinante na consolidação da proposta de redução, até 2030, de 40% das emissões dos gases de efeito estufa pelo conglomerado, que é de 46.891 toneladas de CO2.

Com a substituição do uso do gás natural por biomassa na geração de vapor, necessário no processo de prensagem de pastilhas e lonas de freios, componentes manufaturados em Caxias do Sul, haverá a redução anual da emissão de 9,3 mil toneladas de CO2, o equivalente a 60% do total emitido pela empresa, que é de 15.515 toneladas. Para o funcionamento da caldeira haverá a necessidade diária de 60 toneladas de biomassa, insumo adquirido junto a fornecedores da Serra Gaúcha.



Com essa transformação em uma etapa do processo fabril, substituindo o gás natural, que contribui com o aumento do efeito estufa, por biomassa formada por cavacos de madeira de reciclagem e reflorestamento, deixam de ser emitidas cerca de 10 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. Isso equivaleria, por exemplo, ao que é despejado na atmosfera pelo consumo de aproximadamente 260 mil botijões de gás doméstico, do modelo P13, ou gerado na rotina de 4.900 famílias.



Anderson Pontalti, EVP International, COO da Frasle Mobility e líder corporativo de saúde, segurança e meio ambiente da Randoncorp, afirmou que o novo sistema exemplifica a jornada da empresa de cuidado com o planeta e com as pessoas, ao mesmo tempo em que é um legado para a comunidade na área ambiental. "A iniciativa é um modelo para a indústria no controle da emissão de carbono, desenvolvido por uma multinacional gaúcha. A preocupação com a sustentabilidade sempre esteve como base de atuação da empresa e é pilar fundamental do negócio. Aliamos a utilização de insumos mais sustentáveis, como a biomassa, em processos produtivos modernos, com automação e controles aprimorados", salienta.



O presidente e CEO da Frasle Mobility e CEO da Randoncorp, Sérgio L. Carvalho, acrescentou que o desenvolvimento de soluções seguras e sustentáveis para a mobilidade é o que guia o grupo na construção do futuro. "É uma atitude que respeita um legado de vanguarda em soluções mais amigáveis ao meio ambiente, como a fabricação de componentes para freio sem amianto ou cobre, e que ganha cada vez mais velocidade, com projetos como a caldeira verde e a preocupação pela descarbonização dos produtos que desenvolvemos", reforçou. O sistema ocupa área de 1 mil m² e irá operar 24 horas por dia.



Durante a apresentação, Pontalti enfatizou que compromissos assumidos em 2021 estão muito perto de consolidação, como é o caso de dobrar, até o final deste ano, o número de mulheres em cargos de liderança. Em 2021, a participação feminina era de 11% e, no momento, é perto de 20%. Também comentou o compromisso de, em 2025, zerar a disposição de resíduos para aterros e reusar 100% do efluente tratado.



Ainda detalhou projetos verdes em andamento. A operação Compass é pioneira na América Latina na substituição de componentes forjados, fundidos, soldados e estampados por compósitos, resultando na redução do peso dos veículos e aumento da capacidade de carga líquida. Outra iniciativa é a tecnologia NOB para materiais de fricção. Diferentemente do mundo, que usa a fricção a quente, a empresa passou a adotar a fricção a frio, substituindo o uso de resina fenólica por matéria prima mais sustentável.



A Maxcoating é uma técnica de pintura com nanopartículas para discos de freio, que reduz a necessidade de trocas por corrosão. A tecnologia é indicada para países de temperaturas baixas, onde o sal é usado para a desobstrução de estradas, consequência das nevadas. No ano passado, a empresa iniciou o fornecimento com as primeiras amostras nos Estados Unidos e, atualmente, vende 10 mil unidades mensais para aquele mercado.