Indústria óptica estima alta de 7% nas vendas para o ano

Com a expectativa de crescimento de 7,2% neste ano em relação ao passado, quando alcançou faturamento de R$ 26,9 bilhões, alta de 5,3% sobre 2023, a atividade óptica nacional está reunida, desde esta quarta-feira (9), na Expo Óptica Brasil 2025, em São Paulo. O evento segue até sábado (12), no pavilhão Vermelho do Expo Center Norte, com a participação de 130 expositores. Em paralelo à exposição ocorre um conjunto de palestras com foco em vendas e saúde.

A representatividade gaúcha no total do faturamento nacional no ano passado foi de R$ 1,89 bilhão. Na feira, o Estado é representado pelas marcas Martinato Máquinas e Equipamentos, de Caxias do Sul, e Dataweb, de Porto Alegre.



A expectativa da Abióptica, entidade organizadora do evento, é de crescimento no volume de negócios na casa de dois dígitos. Em 2024, a maior feira do setor óptico da América Latina registrou faturamento de R$ 1 bilhão, 15% acima do apurado na edição anterior. A expectativa da organização é receber em torno de 22 mil visitantes, 10% acima do registrado na edição passada. Na feira, o Estado é representado pelas marcas Martinato Máquinas e Equipamentos, de Caxias do Sul, e Dataweb, de Porto Alegre.

“O evento é o maior polo de negócios do setor porque concentra as mais importantes empresas do mercado entre fabricantes de armações e lentes, importadores, prestadores de serviço, produtores de maquinário e franqueadores. São quatro dias de contatos e reuniões comerciais intensas”, avalia Ambra Nobre Sinkoc, diretora executiva da entidade.