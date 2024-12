Planejamento da presença internacional do RS pauta primeira reunião de trabalho entre a Sedec e Invest RS

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Invest RS realizaram a primeira reunião oficial de trabalho nesta terça-feira (10). O objetivo foi iniciar o plano de ações para 2025, com foco na presença internacional do RS em feiras, eventos e missões para países que são estratégicos para o Estado. A Sedec e a agência vão trabalhar de forma conjunta na atração de investimentos e abertura de novos mercados para os produtos gaúchos, atuando na identificação, mapeamento e análise de potenciais negócios para empresas sediadas no RS.

Para o titular da Sedec, Ernani Polo, as missões são o caminho para muitas empresas acessarem mercados que, isoladamente, não seriam possíveis. "É papel do poder público proporcionar essa alternativa para os empreendedores". Para isso, ressaltou Polo, é necessário planejamento em relação às questões logísticas e de agendamento. "Vamos fazer um mapa para verificar quais locais serão mais produtivos e quais feiras darão mais retorno ao Estado", disse.

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, reforçou a fala de Polo sobre fazer um levantamento de quais países seriam interessantes para promover os produtos gaúchos. "Estamos com uma equipe constituída que já começou a analisar de que forma e onde podemos contribuir e agregar".

Foi ressaltado pelos demais que o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável está conectado com o planejamento da presença internacional do RS, por meio de eventos que estejam alinhados com setores estratégicos para o Estado contidos no plano, como, por exemplo, o de energias renováveis. As próximas reuniões devem dar seguimento ao fluxo de organização do trabalho entre as equipes envolvidas.

Também participaram da reunião a diretora de Inteligência e Estratégia da Invest RS, Caroline Bucker, do diretor-geral da Sedec, Leandro Evaldt, do diretor-geral adjunto, Roger Pozzi, do diretor do DPCI, Evaldo da Silva Junior, do diretor-adjunto, Sebastian Watenberg, do secretário executivo do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo, Diogo Leuck, e da assessora da Sedec, Cynthia Bonatti.