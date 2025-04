Invest RS promove painéis durante o South Summit Brazil 2025

A Invest RS terá protagonismo na programação do South Summit Brazil 2025, que acontece em Porto Alegre (RS) entre 9 e 11 de abril, no Cais Mauá. A agência de desenvolvimento será Pioneer Partner do evento e terá presença institucional com assinatura conjunta e ações de ativação no estande do governo do Rio Grande do Sul. O governo gaúcho é correalizador do South Summit Brazil.

• LEIA TAMBÉM: Foi dada a largada para o South Summit da resiliência



Nos três dias de evento, a presença da Invest RS terá como foco a apresentação da agência como ferramenta do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável e a realização de iniciativas de relacionamento com investidores e delegações internacionais. Além disso, a agência também estará presente na grade de conteúdos, com atividades nos palcos Arena, Growth, Demo e The Next Big Thing, no espaço RS Innovation e com painéis próprios realizados no Viva o RS Boat, iniciativa do governo do Estado (veja programação abaixo).



Como parceira da edição de 2025, a Invest RS irá assinar um dos eventos organizados para os investidores que estarão em Porto Alegre, o Investor’s Reception, que acontece nesta terça-feira (8), véspera da abertura, no Farol Santander. A recepção reúne representantes da organização e de fundos de investimento com foco em negócios inovadores. O objetivo da ação da Invest RS nesta agenda é apresentar os movimentos para investir no Rio Grande do Sul e o que faz do ecossistema gaúcho um dos mais dinâmicos e relevantes do país.



Para o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, a presença do South Summit Brazil 2025 é mais um marco do processo de organização da agência. “Estamos dizendo que iremos atrás das oportunidades onde quer que elas estejam, o que significa que iremos prospectar também no Rio Grande do Sul, nos grandes eventos que acontecem aqui. Agimos assim, recentemente, na Expodireto e faremos da mesma forma no South Summit”, explica Prikladnicki.



Nesta quarta-feira (9), a Invest RS irá assinar um termo de engajamento com o Instituto Caldeira. O objetivo do acordo é desenvolver estratégias conjuntas, abertas a outras organizações interessadas, com o intuito de tornar o Rio Grande do Sul um Estado mais conectado e competitivo globalmente, a partir da aproximação com parceiros internacionais. Trata-se de uma estratégia colaborativa, a partir da criação de conexões entre o ecossistema local e hubs de tecnologia, empresas de referência e investidores internacionais.



Na programação de conteúdo, entre outras agendas, o presidente da Invest RS irá dividir o Palco Growth em um painel com a participação do governador Eduardo Leite, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo e do secretário de Comunicação, Caio Tomazelli, sobre o tema “Visitar, investir e morar: o Rio Grande do Sul como destino para novos negócios”. A apresentação está marcada para o dia 10 de abril, às 17h45min.



Destaques da programação da Invest RS

8 de abril



• O que: Welcome pitch na Investor’s Reception, evento para fundos de investimento, com Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS



Onde: Farol Santander



Quando: 19h



9 de abril



• O que: Painel “RS + Global: estratégia para um governo mais conectado e competitivo”, com a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki



Onde: RS Innovation



Quando: 10h30min



• O que: Palestra “A nova ordem econômica mundial”, com o diplomata Marcelo Baumbach, para consulados, câmaras e agentes consulares



Onde: Viva o RS Boat



Quando: 16h



10 de abril



• O que: Apresentação Invest RS para empresários do Canadá



Onde: Viva o RS Boat



Quando: 14h



• O que: Painel “Cases de profissionais que escolheram voltar para o RS”, com Felipe Heineck e Daniel Gonçalves



Onde: Viva o RS Boat



Quando: 15h



• O que: Painel “Visitar, investir, morar: o Rio Grande do Sul como destino para novos negócios”, com o governador Eduardo Leite, o secretário de Desenvolvimento, Ernani Polo, o secretário de Comunicação, Caio Tomazelli, e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.



Onde: Palco Growth



Quando: 17h45min



11 de abril



• O que: Painel “Stepping into Global Markets: Transforming a Local Brand into an International Success”, um case de exportação da Yuool para a Califórnia, com Eduardo Abichequer e David Ochi e mediação do presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki



Onde: The Next Big Thing



Quando: 9h45min



• O que: Painel “Beyond the Smart States”, com Katharina Lehmann, diretora de Relacionamento da Estônia Hub e Agostinho Villela, CTO e Vice Presidente de Tecnologia da Scala Data Centers, com mediação de Caroline Bücker, diretora de Estratégia e Inteligência da Invest RS



Onde: Palco RS Innovation



Quando: 11h10min



• O que: Painel “Can we play the game? Políticas e iniciativas para o desenvolvimento da indústria de semicondutores no RS”, com a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, o CEO da Tellescom, Ronaldo Aloise, e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki



Onde: Palco Demo



Quando: 11h



• O que: Painel “A Inovação tecnológica no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável”, com o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, Ernani Polo.



Onde: Palco RS Innovation



Quando: 11h30min



• O que: Painel “The business of entertainment in a tech-driven world”, com Alex Henning, presidente da Magnopus, Marcelo Lacerda, chairman da Magnopus, e Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS



Onde: Arena Stage



Quando: 15h15min