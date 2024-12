Presidente do JC destaca informações estratégicas do Mapa Econômico

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero abriu o evento Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, que aconteceu nesta segunda-feira (9) na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre. abriu o evento Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, que aconteceu nesta segunda-feira (9) na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre.

No seu discurso, o presidente do JC observou que o evento passou por diferentes municípios do interior do Rio Grande do Sul, reunindo lideranças empresariais e políticas. "Estamos muito felizes por realizar a quinta edição na Fiergs. Porto Alegre tem papel fundamental na economia do Estado, e se destaca por seus polos de tecnologia, educação e saúde", afirmou.

Tumelero lembrou que o Jornal do Comércio, fundado em 1933, nasceu com o objetivo de divulgar as principais informações sobre as mercadorias que chegavam ao porto da capital gaúcha, levando dados relevantes aos empresários. "Naquela época, comerciantes e empreendedores recebiam em primeira mão as informações necessárias para as suas tomadas de decisões sobre compras e investimentos a serem feitos", comentou.

Desde então, o Jornal do Comércio, segundo Tumelero, tem como missão oferecer informações exclusivas e apoiar a economia e os negócios do Rio Grande do Sul. "Foi com este mesmo propósito que, em 2023, criamos o Mapa Econômico do Rio Grande do Sul. Este projeto realiza um profundo mapeamento econômico do Estado e das principais cadeias produtivas", acrescentou.

Conforme o presidente do JC, ao longo de dois anos de projeto, foram foram mapeados mais de 100 oportunidades para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, realizados 10 eventos em diferentes municípios gaúchos e publicadas mais de 280 páginas de conteúdo com boas iniciativas e investimentos realizados pela empresa em diferentes partes do território gaúcho.

Tumelero ressaltou, ainda, que grande parte do Produto Interno Bruto (PIB) está no interior do Estado, e isso justifica os esforços para percorrer as regiões. Ele assegurou a continuidade do Mapa Econômico em 2025 de forma mais abrangente e moderna. "Nosso propósito está alinhado ao interesse do setor produtivo gaúcho. Nossas visitas nos permitem não apenas ouvir os diversos segmentos econômicos, mas também identificar gargalos que inibem o desenvolvimento", acrescentou.

O executivo destacou que, em apenas dois anos, o Mapa Econômico tornou-se um dos maiores projetos do Jornal do Comércio. "A razão é clara: entregamos valor real para todos os envolvidos e criamos oportunidades para lideranças regionais dialogarem com o setor público e com empresa privadas", destacou.

Além disso, de acordo com o diretor-presidente do JC, foi fornecido ao setor público e privado um vasto material que indica as principais oportunidades de investimento. "Promovemos debates sobre investimentos prioritários para cada região e permitimos que os municípios apresentassem suas potencialidades para o Estado", acrescentou.

A segunda temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, que percorreu diferentes regiões nos últimos meses, encerrou o ano com sua edição em Porto Alegre. O evento teve como painelistas o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon-RS), Claudio Teitelbaum; a presidente da Corsan, Samanta Takimi; o fundador do Grupo São Pietro, Luciano Zuffo; e o diretor Comercial e de Logística da Fraport Brasil, Rodrigo Sousa. O encontro foi mediado pelo editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling.

O Mapa é uma iniciativa do Jornal do Comércio lançada em 2023 e que, em 2024, passou pelas cidades de Rio Grande, Bento Gonçalves, Erechim e Santa Maria. Com base nos dados apurados no Mapa Econômico de 2023 e 2024, o Jornal do Comércio publicará no início de 2025 um material inédito, utilizando ferramentas de Inteligência Artificial, a fim de produzir novos dados econômicos exclusivos.