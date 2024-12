Acesso a saneamento transformará o Rio Grande do Sul, diz presidente da Corsan

"Não há desenvolvimento possível sem garantia de saneamento". Com esta frase, a presidente da Corsan, Samanta Takimi, abriu a sua participação na quinta edição do painel do Mapa Econômico do RS, promovido pelo Jornal do Comércio nesta segunda-feira (9), que debateu na sede da Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) as oportunidades e desafios para a economia das regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral. E se o desafio é enorme - somente 35% da população gaúcha tem acesso a esgoto tratado, 20% em áreas atendidas pela Corsan -, a oportunidade para investimentos em infraestrutura na região também foi multiplicada a partir da catástrofe provocada pelas cheias de maio. Segundo a presidente, nós último um ano e meio, a companhia, recém-privatizada, já investiu R$ 2,5 bilhões no Estado.