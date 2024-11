Petshop reabrirá no subsolo do Shopping Praia de Belas

No local, morreram diversos animais durante a enchente de maio Após a implementação de melhorias que reforçam os protocolos de segurança, a Cobasi vai reabrir a loja localizada no subsolo do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, no dia 2 de dezembro.

A decisão foi tomada depois de um longo período de negociação entre a empresa e a administração do Shopping, que realizou um conjunto de obras preventivas. A Cobasi recebeu a garantia de que foram instaladas novas bombas de drenagem em toda a estrutura do empreendimento, além de respiros de ar ao redor de todo o shopping — que funcionam como sistemas de “snorkel”, a fim de evitar a entrada de água.

Antes de optar pela reabertura da loja no mesmo local, a Cobasi, conforme nota da assessoria de imprensa, realizou um estudo técnico para avaliar outros espaços disponíveis no Shopping Praia de Belas. No entanto, constatou-se que este é o único lugar que comporta a logística de recebimento de cargas pesadas. Nesta loja, não serão comercializados animais.



A Cobasi iniciou sua presença com lojas físicas no Rio Grande do Sul em 2016 com a inauguração da loja Porto Alegre Iguatemi. Desde essa inauguração, foi projetado um plano de expansão na região, com lojas em diversas cidades do estado. Hoje, há 17 lojas da marca no Rio Grande do Sul, empregando 426 colaboradores. A empresa também contribui em diversas frentes para apoiar o bem-estar animal no Estado: por meio do Cobasi Cuida, iniciativa social da companhia, já amparou mais de 162 mil animais em todo o país ao longo de 26 anos.

Assista ao episódio do JCast com o CEO da Cobasi

https://www.jornaldocomercio.com/colunas/minuto-varejo/2024/11/1179179-praia-de-belas-vira-shopping-de-tapumes-com-previsao-de-novas-lojas.html