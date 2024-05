Após evacuação de pet shop, animais morrem afogados em shopping de Porto Alegre

A unidade da rede de pet shops Cobasi, localizada no subsolo do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, foi um dos locais totalmente inundados pela cheia histórica do Guaíba no início deste mês. O centro de compras foi evacuado no dia 6 de maio, na fase inicial da elevação do nível das águas do lago, que invadiu a cidade.

No local, porém, ficaram os animais que estavam à venda na loja, como roedores, pássaros e peixes. Durante a cheia, o subsolo do shopping foi inundado, assim como suas vias de acesso, as avenidas Borges de Medeiros e Praia de Belas. E, nesta sexta-feira (17), a assessoria de comunicação da Cobasi confirmou, em nota, a morte de todos os animais que permaneceram no local por afogamento.

LEIA MAIS: Doenças respiratórias são foco do Ministério da Saúde no RS

Segundo relatos de uma funcionária da Cobasi que não quis ter seu nome divulgado, profissionais avisaram a gerência sobre a possibilidade de que os animais fossem morrer por afogamento. "A única coisa que fizeram foi tirar a CPU das caixas dos computadores para não queimar. Não nos ouviram e agora os bichinhos estão todos mortos", lamenta.

Em nota, o Shopping Praia de Belas afirma que comunicou o lojista responsável pela unidade da Cobasi com relação ao risco de alagamento da loja e que foi oferecida "toda assistência necessária para o acesso ao local".

Veja a nota da Cobasi na íntegra:

"A loja Cobasi Praia de Belas teve de ser deixada de forma emergencial, seguindo as orientações das autoridades locais. Foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para a sobrevivência até o retorno dos colaboradores que considerávamos ser breve. Mas a tragédia foi sem precedentes e, apesar das tentativas constantes da empresa nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido o nível da água. É com pesar que a Cobasi comunica a perda das vidas dos animais que estavam no local. A empresa seguirá atuando com as ONGs de proteção animal, da região e de todo o País, para salvar as vidas que pudermos, enquanto lamentamos aquelas que não pudemos salvar."