Procon Porto Alegre divulga orientações para compras de Páscoa

Com a proximidade da Páscoa, o movimento no comércio, especialmente no setor alimentício, aumenta significativamente. A procura por ovos de chocolate e pescados para a Sexta-Feira Santa intensifica-se, exigindo atenção redobrada por parte dos consumidores. Para ajudar nas compras e evitar transtornos, o Procon Porto Alegre preparou uma lista de recomendações, confira:



Chocolates

Verifique os rótulos: conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), um produto só pode ser classificado como chocolate se contiver no mínimo 25% de cacau.

Pesquise preços: consulte encartes, panfletos e sites de supermercados. Guarde os anúncios de ofertas, pois os preços divulgados devem ser cumpridos pelos estabelecimentos.

Exija nota fiscal: guarde o comprovante de compra para eventuais trocas ou reclamações por defeitos.

Atenção aos brinquedos: chocolates acompanhados de brinquedos devem ter o selo do Inmetro na embalagem, indicando faixa etária, nome do fabricante, CNPJ, endereço do importador (se for o caso) e instruções de uso.

Cheque a validade: observe o prazo de vencimento e as condições de armazenamento, evitando produtos expostos ao sol ou calor excessivo.

Observe o peso líquido: embalagens grandes podem dar a falsa impressão de maior quantidade de produto. Confira o peso real do chocolate.



Pescados:

Verifique a validade e a higiene do local: observe a limpeza do ambiente e o estado das embalagens.

Confira os preços: verifique se os valores cobrados no caixa correspondem aos anunciados. O prazo para reclamação é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para duráveis.

Atenção ao balcão refrigerado: embalagens molhadas, produtos amolecidos ou excesso de gelo podem indicar descongelamento inadequado.

Exija a pesagem na hora: o consumidor tem direito de acompanhar a pesagem. Para produtos embalados, é possível solicitar a conferência do peso.

Produtos importados: devem apresentar informações em português, como fabricante, país de origem, validade, composição, volume/quantidade e registro no órgão competente.

