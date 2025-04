Comércio deve manter trabalhadores temporários da Páscoa até o Dia dos Namorados

Se, devido às enchentes, o primeiro semestre do ano passado foi desastroso para o comércio e para a indústria gaúcha, o mesmo período de 2025 tem perspectivas muito mais favoráveis. Com o Carnaval tardio e a Páscoa sendo empurrada para a segunda quinzena de abril, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados pegam o mesmo embalo. Na esteira das boas expectativas, os contratos de trabalhadores temporários devem ser estender até a primeira quinzena de junho.

• LEIA TAMBÉM: Entidades projetam crescimento nas vendas de Páscoa para 2025

A projeção é do vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Carlos Klein, que presume um aumento de 20% no número de vagas deste tipo nas lojas da Capital, considerando também a movimentação na cidade gerada por eventos internacionais, como a 14ª Bienal do Mercosul e o South Summit Brasil.

“Esses índices são bastante relativos, dependem do tipo de negócio e da época do ano, mas normalmente cerca de 50% do quadro de temporários acabam permanecendo nas lojas que estão em expansão ou abrindo novas unidades”, afirma.

Levando-se em consideração o que ocorreu nas festas de final de ano em 2024, a chance de o cenário antevisto pela CDL POA se concretizar é alto. De acordo com levantamento realizado pelo Sindilojas Porto Alegre, a efetivação de funcionários temporários no fim do ano passado alcançou 36,2%.

Informações obtidas pelo Núcleo de Pesquisa da entidade mostraram que 100% dos respondentes se disseram satisfeitos com o desempenho do funcionário efetivado – a média de colaboradores que conseguiram migrar do modelo temporário para CLT foi de 1.1 funcionários por loja.

Em nível nacional, a previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) é de que o primeiro semestre do ano se encerre com cerca de 800 mil contratos temporários, um crescimento de aproximadamente 2% em relação ao mesmo período de 2024. Destes, 40% dessas oportunidades devem ser provenientes da indústria (40%), 35% dos serviços (35%), 20% do comércio e 5% de outros setores.

Nesse sentido, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) registrou aumento de 26% na contratação de empregos temporários para a Páscoa deste ano. O setor criou 9.696 vagas durante a preparação para a data no País. Da mesma forma do que no comércio, onde cerca de 20% destes profissionais devem ter a chance de efetivação.

Esta força de trabalho contribui para as estratégias de produção e diversificação de portfólio das empresas associadas. Para este ano, a entidade projeta uma produção de mais de 45 milhões de ovos de Páscoa no Brasil.