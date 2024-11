Aneel sinaliza reajuste médio de 4,67% para a CEEE Equatorial

A perspectiva é que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirme um reajuste tarifário para a CEEE Equatorial que representará um aumento de efeito médio a ser percebido pelos consumidores da distribuidora na ordem de 4,67%. A decisão oficial sairá somente durante a reunião da diretoria do órgão regulador marcada para terça-feira (19), entretanto o percentual já consta na minuta do voto do processo, que tem como relator o diretor da Aneel, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva.

A publicação no site da agência constitui um forte indicativo do que será aprovado para a distribuidora gaúcha. Ainda de acordo com o documento, a perspectiva do impacto para os consumidores conectados em alta tensão (como indústrias, por exemplo) será de um incremento de 5,39% e para os em baixa tensão (que envolve, além dos residenciais, usuários do meio rural e pequenos comércios) a expectativa é de uma alta de 4,42%. Especificamente para os clientes residenciais (classe B1), a tendência é de uma elevação de 4,23% na conta de luz.

As mudanças tarifárias da concessionária começarão a vigorar a partir de 22 de novembro. Durante o processo de reajuste da distribuidora, são considerados elementos como o índice de inflação estabelecido no contrato (IGP-M ou IPCA) e repassados os custos com compra e transmissão de energia e os encargos do setor elétrico que custeiam políticas públicas estabelecidas por meio de leis e decretos.

Segundo dados da Aneel, a CEEE Equatorial atende atualmente em torno de 1,95 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual de aproximadamente R$ 5 bilhões. A empresa fornece energia para 72 municípios gaúchos, entre os quais Porto Alegre.