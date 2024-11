Refinaria Riograndense contrata tecnologia para a biorrefinaria

A Refinaria de Petróleo Riograndense (RPR) deu mais um importante passo em sua jornada de transição para se tornar a primeira biorrefinaria do Brasil, assinando com a empresa dinamarquesa Topsoe o contrato de licenciamento da tecnologia para a planta industrial para a produção de combustíveis 100% renováveis. O passo inicial foi concretizado em maio de 2023 quando a Refinaria Riograndense fez o primeiro processamento no mundo em escala industrial de 1,5 mil toneladas de óleo de soja em sua unidade de Unidade de Cracking Catalítico Fluido (FCC).

Essa ação foi possível através de tecnologia desenvolvida pelo Cenpes/Petrobras, onde produziu BioGLP, Nafta aromática e combustíveis marítimos sustentáveis certificados pelo International Sustainability & Carbon Certification (ISCC). Com o sucesso do teste, a refinaria está se preparando para a produção regular, a partir de 2025.

Conforme nota empresa, o projeto completo da Riograndense compreende também a produção de combustíveis avançados a partir da rota Hefa (Ésteres e Ácidos Graxos Hidroprocessados) que permite a produção de Diesel Verde (HVO), Combustível de Aviação Sustentável (SAF) e Nafta Verde e compreende a instalação de unidades com capacidade de processamento anual de 800 mil toneladas de matéria prima renovável (óleos vegetais, gordura animal e UCO), com investimentos estimados em US$ 900 milhões a serem aplicados em sua planta, localizada em Rio Grande.

Ainda de acordo com a companhia, a escolha da tecnologia da Topsoe garante solidez na condução do projeto que prevê o início das operações para o primeiro semestre de 2028. "A Riograndense acredita que a Topsoe é a parceira adequada para avançarmos nesse projeto de conversão total para uma biorrefinaria, que permitirá sermos uma referência na produção de SAF no Brasil", afirma o diretor superintendente da Refinaria Riograndense, Felipe Jorge.



Segundo a diretora comercial da Topsoe, Elena Scaltritti, “com o Brasil definindo metas ambiciosas de redução de emissões de companhias aéreas em outubro deste ano, a Riograndense é uma das primeiras do País a garantir que o fornecimento de SAF esteja disponível para as operadoras de companhias aéreas no prazo. Estamos prontos para fazer parceria com a Riograndense e garantir o fornecimento de combustíveis renováveis no Brasil.”