Singasul afirma que leilões de Petrobras impactam preços para a revenda

Conforme nota do Sindicato das Empresas Distribuidoras Comercializadoras e Revendedoras de Gases Em Geral no Estado do Rio Grande do Sul (Singasul), os revendedores de gás de cozinha vêm recebendo sucessivos reajustes nos preços do GLP por parte das distribuidoras, sob a alegação de que a Petrobras efetua leilões para a aquisição de cotas adicionais do combustível. A entidade destaca que a prática dos leilões iniciou em novembro de 2024, com periodicidade mensal.