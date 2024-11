Badesul destina R$ 585,5 milhões para recuperação do RS

O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS, concedeu neste ano R$ 585,5 em financiamentos, superando a meta inicial de R$ 535 milhões em crédito para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul em 2024. Além disso, um total de R$ 789,9 milhões aprovados para novas operações. Os recursos, direcionados ao setor público, empresas e agronegócio, estão contribuindo para a recuperação do Estado após a catástrofe climática ocorrida no final de abril e início de maio.

De acordo com o presidente da instituição, Cláudio Gastal, mais do que números expressivos, os valores estão apoiando a economia gaúcha a se reerguer após as enchentes. “Atuamos com agilidade para superar um cenário adverso e garantir a manutenção de empregos e renda, com linhas de financiamento que oferecem condições especiais de pagamento”, afirmou. Gastal destacou, ainda, a adoção dos contratos stand still após as enchentes atingirem o estado, que permitiram que os clientes adiassem o pagamento dos financiamentos, dando fôlego financeiro aos empresários.

LEIA MAIS: Tribunal de Contas lança painel de informações sobre reconstrução do RS

Dos R$ 585,5 milhões em financiamentos, foram destinados R$ 158,6 milhões ao agronegócio, R$ 175,6 milhões ao setor público, R$ 191,7 milhões para médias e grandes empresas e R$ 59 milhões para micro e pequenas empresas. “A maior parte do crédito solicitado por produtores rurais foi destinada à fertilização e correção de solos afetados pelas enchentes. Já os recursos para empresas se concentraram, sobretudo, no setor turístico da Serra Gaúcha”, destaca.

O presidente do Badesul lembra que 47% dos financiamentos empresariais concedidos pela agência de fomento foram viabilizados através de linhas da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). No total, foram contratados R$ 122,7 milhões, dos quais R$ 91,1 milhões já foram direcionados a projetos inovadores. “Fortalecer o ecossistema da inovação é uma das formas de impulsionar o desenvolvimento do Rio Grande”, ressaltou.

Em termos de aprovações, o Badesul ultrapassou a meta de R$ 565 milhões em mais de R$ 200 milhões, totalizando um montante recorde. “Esse valor significa uma injeção adicional de recursos na economia do Estado, beneficiando empresas com crédito aprovado e incentivando a recuperação do Rio Grande do Sul”, comemorou Gastal. Os montantes aprovados, até o momento, incluem R$ 165,7 milhões para o agronegócio, R$ 158,1 milhões para o setor público, R$ 404,6 milhões para grandes e médias empresas e R$ 61,5 milhões para micro e pequenas empresas.

Para 2025, além de apoiar esses setores, o Badesul garante a continuação dos investimentos no ecossistema de inovação gaúcho. A previsão é de que até quatro Fundos de Investimento em Participações (FIPs), focados em empresas inovadoras, recebam R$ 20 milhões de capital subscrito da agência de fomento. “Acreditamos no futuro do Rio Grande, impulsionando nossas empresas e apoiando novos talentos para garantir o desenvolvimento sustentável do estado”, concluiu Gastal.